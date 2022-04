Jorge López, titular del Ministerio de Salud. | Fuente: RPP Noticias

Esta tarde, durante la conferencia de prensa de los ministros de Estado, liderada por el premier Aníbal Torres, el ministro de Salud, Jorge López, fue consultado sobre la aplicación de doble dosis de la vacuna de Moderna, realizada con 100 mililitros de la misma. Al ser interrogado sobre si el Ejecutivo realizará un mea culpa al respecto, el titular del Minsa descartó que se haya tratado de un error.

“Si hubo un error ya los entes pertinentes tomarán conocimiento de ello, vendrán y se investigará, se hará todo lo que se tiene que hacer con los pasos que se tienen que seguir. No hubo error, no hay error. Las dosis están en los insertos, eso es lo que tenemos que tener conocimiento”, señaló.

Por otro lado, López instó a los periodistas a recordar la palabra “refuerzo”, con respecto a la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Ha quedado claro que acá no hubo un error, es solamente una palabra clave que ustedes tienen que recordar y como periodistas saben la palabra en inglés, que es buster, buster es un refuerzo, lo cual nosotros no estamos manejando ese esquema. Nosotros estamos generando un esquema que es cuarta dosis, no son dosis de refuerzo. Eso hay que tener presente, no es dosis de refuerzo, es cuarta dosis”, agregó.

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA VACUNA DE MODERNA?

Esta mañana, en el segmento Espacio Vital, el doctor Elmer Huerta se refirió al error ocurrido con la vacuna de Moderna por parte del Ministerio de Salud, cuya aplicación debió ser de 50 microgramos y no de 100 como se realizó.

“Estos funcionarios no quieren reconocer que hubo un proceso que debió haber sido cambiado. En vez de explicar el porqué simplemente están negando todo y eso no es lo más correcto. La incapacidad de funcionarios del Minsa no tiene que mellar la campaña de vacunación”, señaló.

Asimismo, recordó las palabras de Eduardo Verne, jefe del Comité de Inmunizaciones del Minsa, quien le otorgó responsabilidad sobre lo sucedido a Alexis Olguín.

“Somos un comité asesor, no decisor. Dijimos que se debería aplicar la vacuna de cuarta dosis a mayores de 70 años, a personas inmunocomprometidas e incluimos al personal de salud. El cómo se hace la siguiente parte, que se revisa lo que diga Digemid es el doctor Alexis Olguín”, dijo.

Por su parte, Olguín indicó lo siguiente: “Esta población iba a estar más expuesta y tenemos población con comorbilidades que está regresando a trabajar, es por eso que se ve la diferencia, empecé en 50 microgramos y se empieza la aplicación de 100 microgramos, teniendo en cuenta que se empiezan a reportar estos efectos (que son vistos con 50 como con 100) se llama nuevamente al Comité del Minsa para precisar bien esta dosis”.