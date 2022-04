Elmer Huerta: “La incapacidad de funcionarios del Minsa no tiene que mellar la campaña de vacunación”

Esta mañana, en el segmento Espacio Vital, el doctor Elmer Huerta se refirió al error ocurrido con la vacuna de Moderna por parte del Ministerio de Salud, cuya aplicación debió ser de 50 microgramos y no de 100 como se realizó. Al respecto, Huerta recordó que, a pesar del error cometido, la vacuna de Moderna es una de las mejores en el mundo.

“Estos funcionarios no quieren reconocer que hubo un proceso que debió haber sido cambiado. En vez de explicar el porqué simplemente están negando todo y eso no es lo más correcto. La incapacidad de funcionarios del Minsa no tiene que mellar la campaña de vacunación”, señaló.

Asimismo, recordó las palabras de Eduardo Ortega, jefe del Comité de Inmunizaciones del Minsa, quien le otorgó responsabilidad a Alexis Olguín.

“Somos un comité asesor, no decisor. Dijimos que se debería aplicar la vacuna d cuarta dosis a mayores de 70 años, a personas inmunocomprometidas e incluimos al personal de salud. El cómo se hace la siguiente parte, que se revisa lo que diga Digemid es el doctor Alexis Olguín”, dijo.

Por su parte, Olguín indicó lo siguiente: “Esta población iba a estar más expuesta y tenemos población con comorbilidades que está regresando a trabajar, es por eso que se ve la diferencia, empecé en 50 microgramos y se empieza la aplicación de 100 microgramos teniendo en cuenta que se empiezan a reportar estos efectos (que son vistos con 50 como con 100) se llama nuevamente al Comité del Minsa para precisar bien esta dosis”.

Huerta indicó que el Ministerio de Salud no ha reconocido que cambiaron el rumbo por motivos claros, algo que a la fecha ya deberían haber reconocido.

