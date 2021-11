José de Echave: En el acta de la PCM "no hay ninguna decisión unilateral" en contra de las empresa mineras

Premier Mirtha Vásquez se reunió con empresarios mineros. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El economista José de Echave, asesor del Ministerio de Economía, destacó el reciente encuentro entre la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, con empresarios mineros y estimó que este encuentro debe marcar la pauta de una solución al conflicto generado por el anuncio del Gobierno sobre el cierre programado de cuatro actividades mineras al sur de Ayacucho.

En entrevista con RPP Noticias, De Echave confirmó que el pasado lunes se reunió con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, al igual que esta mañana. En este último encuentro también participó el ministro de Economía, Pedro Francke, para abordar esta situación y alternativas para este conflicto "que no es nuevo, sino que está mapeado por la Defensoría del Pueblo desde hace 10 años".

"Si uno revisa todos los diferentes elementos que hay en torno a este caso, y lo que se firmó el 19 de noviembre, en ningún momento hay la intención de que la salida al conflicto vaya a ser una salida unilateral, es decir, sin conversar con todos los actores. En la misma acta del 19 de noviembre se menciona claramente que se va a conversar con las empresas", indicó.

"Pensar que la presidenta del Consejo de Ministros estaba ideando una salida unilateral me parece que no es muy realista. Es una situación complicada, una situación compleja, por supuesto el tema de la seguridad jurídica es sumamente importante, pero tan importante como la seguridad jurídica de los inversionistas, el tema de la sostenibilidad ambiental, el tema de los derechos de las poblaciones es sumamente importante", agregó.

Decisión no será unilateral

El exviceministro de Gestión Ambiental comentó que la intención del Poder Ejecutivo es buscar "un equilibrio" entre esos diversos elementos que están siempre en tensión en zonas de presencia minera, por lo cual, reiteró que no existen "elementos para pensar que el Gobierno iba a poner en marcha una salida unilateral frente al conflicto".

En otro momento, De Echave negó que la decisión inicial del Poder Ejecutivo pueda convertirse en una decisión recurrente sobre las inversiones mineras en el país. Al respecto, indicó que los próximos años se estiman como un periodo "muy favorable" para el sector minero en el país, por lo que descartó que esta controversia con las empresas mineras que operan en el país pueda generar un clima desfavorable para las inversiones.

"La minería está teniendo está teniendo un año espectacular y va a tener tres, cuatro, cinco años espectaculares que la minería va a estar en bonanza. Este año las empresas mineras van a tener ingresos extraordinarios por más de 13 mil millones de dólares, que realmente es una situación de bonanza, y si uno revisa la situación económica del país, cuando el sector minero está en bonanza, la economía peruana ha estado marchando bien", indicó.

"Yo reviso el acta (de la PCM) y ahí no hay ninguna decisión unilateral en contra de los inversionistas. Lo que se anuncia es que hay unos planes de cierre. Si uno revisa las cuatro operaciones mineras, tiene un cronograma de cierre progresivo. Una empresa puede tomar la decisión de ampliar su operación, pero tiene que presentar o un EIA o una modificación de EIA, que tiene que ser revisada por las autoridades y pasar por una audiencia pública. Como eso no ha ocurrido, el cronograma de los planes de cierre se mantiene, pero eso no quiere decir que no puedan ser modificados para adelante", añadió.

Mirtha Vásquez se reunió con empresarios

La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, se reunió la noche del lunes con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en medio de la controversia por el anuncio de gobierno del último viernes sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho.

A la salida de la reunión, Vásquez dijo que fue encuentro bastante fructífero y aseguró que el Ejecutivo respeta la seguridad jurídica y las inversiones privadas en el país.

“Fue una reunión importante y hemos expuesto cada uno de nuestros puntos de vista, de nuestra parte hemos expresado toda nuestra voluntad de respetar la seguridad jurídica, las inversiones privadas y no caer en algún tipo de unilateralidades porque eso está descartado”, dijo a la prensa.



El último viernes, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que no habrá "ninguna ampliación más" para "la exploración y explotación" de cuatro operaciones mineras en el sur de Ayacucho, a donde acudió a conversar con comunidades en conflicto con las empresas Ares, Apumayo y Sami. El encuentro terminó con el acuerdo de la creación de una comisión que se encargará de negociar el inicio del plan de cierre -un mecanismo legal que regula el cese de operaciones mineras- de las minas Inmaculada, Pallancata (Ares), Apumayo y Breapampa (Sami).

Sectores políticos y empresariales reaccionaron al anuncio acusando al gobierno de generar inestabilidad e ir contra las inversiones con una medida que calificaron de “unilateral y arbitraria”.

La reunión de anoche con representantes de la SNMPE aparece como un intento de aliviar las tensiones con el gremio minero, en un día en que la minera Hochschild -que opera las minas Inmaculada y Pallancata a través de su filiarl Ares- perdió la mitad de su valor en la Bolsa de Londres tras el anuncio de Vásquez de no extender las concesiones.

