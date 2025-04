José Domingo Pérez acusó a la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, de “censurar” y “amordazar” a los fiscales

El suspendido fiscal provincial afirmó en RPP que en la gestión de Espinoza Valenzuela no sintió el respaldo del Ministerio Público.

El fiscal suspendido José Domingo Pérez acusó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de “censurar” y “amordazar” a los fiscales para evitar que se defiendan de las campañas de injurias y calumnias que se han desatado en los últimos meses contra el Equipo Especial Lava Jato.

“Creo que esa decisión de la fiscal Delia Espinoza nos mató”, afirmó en el programa Prueba de fuego de RPP TV. Señaló que esta “política institucional” debilitó la “credibilidad y legitimidad social” que había logrado el grupo de trabajo, liderado por Rafael Vela Barba.

Pérez Gómez indicó que, durante la gestión de Espinoza Valenzuela, no sintió el respaldo del Ministerio Público y lamentó que este organismo autónomo, “en estos momentos”, no defienda “la legalidad, la Constitución ni a sus fiscales”.

El fiscal suspendido dijo esperar que su reemplazo “no se doblegue ante la presión y pueda formular una acusación adecuada” en el caso Cócteles, en el que se investiga a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales en 2011 y 2016.

Denuncia “cooptación de la justicia”

En su intervención, también reveló que denunció penalmente a Marcial Eloy Páucar Chappa, fiscal adjunto supremo provisional, por los presuntos delitos de rehusamiento de actos funcionales y encubrimiento real. Esto, debido a que, según señaló, habría obstruido la investigación de un audio en el que se involucra al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), Antonio Fernández Jerí, en un presunto acto delictivo.

Días atrás, el diario La República informó sobre esta grabación entre Christian Salas, abogado de Fuerza Popular y de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y Fernández Jerí, en la que supuestamente discutían cómo destituir a los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez y Marita Barreto.

En este contexto, Pérez criticó la falta de acción por parte de la fiscal de la Nación frente a este presunto hecho punible, al mismo tiempo que alertó sobre la “cooptación de la justicia” y la “captura de las instituciones”.

“Lo que está haciendo la señora Delia Espinoza, al no hacer nada, y simplemente permitir que el jefe de la Autoridad Nacional de Control haga estos actos abusivos, ilegales, arbitrarios e ilícitos, me demuestra que, lamentablemente, no hay mucha expectativa de que la institución pueda mantenerse firme frente al atropello”, concluyó.