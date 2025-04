Domingo Pérez denuncia que ANC del Ministerio Público no le permite ingresar a la Fiscalía para retirar sus pertenencias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

José Domingo Pérez, en diálogo con RPP, denunció este martes que una disposición de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público le ha impedido ingresar a su oficina en la Fiscalía, para hacer el retiro de sus pertenencias y realizar el traspaso del cargo, luego de que ayer se le notificara su suspensión temporal como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales para los casos Odebrecht y Lava Jato.

El suspendido fiscal responsabilizó de esta medida a Juan Antonio Fernández Jerí, jefe de la ANC del Ministerio Público. Por este motivo, acudió a la comisaría de San Andrés, en el Cercado de Lima, para interponer una denuncia policial que deje constancia de lo ocurrido.

"A través de su espacio, me permite denunciar la conducta abusiva que viene teniendo la ANC que me ha impedido ingresar a las instalaciones de la Fiscalía, precisamente del equipo especial, para poder hacer la entrega de mi cargo”, indicó Pérez Gómez.

Según señaló, al notificársele su suspensión al término de la jornada laboral, no pudo verificar el inventario correspondiente para realizar el traspaso del cargo, ni retirar sus enseres personales. Por ese motivo, había llegado esta mañana a realizar esas tareas pendientes; sin embargo, se enteró que la disposición de la ANC le impide ingresar sin una autorización que debe ser refrendada por dicha instancia.

"El día de ayer, al finalizar la jornada, me notifican la suspensión del cargo. Como ya era el final de la jornada, yo no podía obligar al personal que permaneciera conmigo para hacer el inventario correspondiente. Es por eso que el inventario se ha ido realizando entre el transcurso de la tarde y el día de hoy. Y el día de hoy, precisamente, para revisar ese inventario y saber quién es la persona que lo va a recibir, el fiscal designado en mi reemplazo, es por eso que me presento a las instalaciones de la Fiscalía. Pero me doy con la ingrata sorpresa de que la autoridad de control, a cargo de Antonio Fernández Jerí, había mandado un documento al personal de ingreso de control de las puertas que me impidiera el ingreso al mismo", explicó.

"Parte de este maltrato que vengo denunciando es que, lo que indica este documento, es que yo tengo que pedir una autorización. La autorización tiene que ser canalizada por la presidencia de la Junta de Fiscales de Lima y luego la Autoridad de Control autorizará. Y quiero dejar en claro: el fiscal no es el criminal, quienes están investigados por delitos, por crímenes, son aquellas personas sobre las cuales deberíamos adoptar medidas preventivas y correctivas, como el caso del señor Fernández Jerí", agregó.

Domingo Pérez indica que hay riesgo de "que puedan comenzar a alterar la documentación que está en los expedientes"

José Domingo Pérez sostuvo que la medida dispuesta no solo está fuera de lo habitual, sino que, al no haber una persona responsable de la documentación de su oficina, habría el riesgo de que se pueda "alterar la documentación que está en los expedientes".

"Lo habitual sería que me permitieran hacer la entrega de cargo, el inventario […], pero a la persona que sea designada en mi reemplazo, porque las investigaciones y los expedientes tienen pruebas que son sensibles, tienen cuadernos reservados de procesos reservados, tienen pruebas materiales que yo tengo que entregar a una persona", sostuvo.

"[Hay riesgo] que puedan comenzar a alterar la documentación que está en los expedientes [...] Es que ahora no hay quien jefature la oficina. Esto se notificó el día de ayer, ya al finalizar la jornada. No sabemos [o] por lo menos yo no sé quién es la persona que me está reemplazando. Espero que se hayan tomado las medidas necesarias para cautelar la seguridad de esa oficina", enfatizó.

El suspendido fiscal calificó como un "maltrato" que ni siquiera le permitan retirar sus "cosas personales, que puede ser un cepillo, una toalla o un libro".

"Para mí, es un maltrato, para un fiscal que está cumpliendo una sanción arbitraria, injusta; pero que me permitan, por lo menos, tener un poco de dignidad y retirarme de la institución con mis objetos personales y dejar, en buen resguardo, todos los expedientes judiciales", remarcó.

Asimismo, resaltó que en la disposición emitida por la ANC del Ministerio Público no le indican cuánto podría tardar el trámite para que le permitan retirar sus enseres o supervisar el inventario y realizar la entrega del cargo.

"No lo dice el documento. Acá me dicen que tengo que tener una autorización expresa y motivada de la presidencia de la Junta de Fiscales, con conocimiento de la Autoridad de Control. Yo no he podido entregar el cargo el día de hoy, vengo a la comisaría de San Andrés a poner la denuncia de que no me han permitido", sostuvo.

"Si el día de mañana yo presento esta solicitud y me siguen impidiendo el ingreso a la institución, yo no soy responsable de lo que pueda estar ocurriendo, en este momento, en esos expedientes que están en el equipo especial", puntualizó.