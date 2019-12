Jossmery Toledo también es abogada y cuenta con más de 19 mil seguidores en Instagram. | Fuente: Instagram

La suboficial de tercera de la Policía Nacional Jossmery Toledo saltó a la polémica luego de publicar un video en la red social TikTok sumándose a un reto viral, en el que aparece con el uniforme de su institución en un primer momento y luego con ropa de civil en el marco del “Bibidi Babidi Boo Challenge”.

¿La joven sería sancionada por la Policía Nacional? ¿Cometió una infracción? RPP Noticias conversó con Juan José Santivañez Antúnez, experto en derecho policial y militar, quien consideró que Toledo no cometió ninguna infracción en el ámbito disciplinario.

“Hay que diferenciar dos momentos en este video: uno en el que está uniformada y un momento en el que da un salto y cambia de ropa. Necesariamente para que se dé una infracción disciplinaria tienen que concurrir varios elementos, entre ellos que sea una acción, omisión o extralimitación de facultades en el ejercicio de la función pública, porque tiene que respetarse el principio de ilicitud sustancial, que significa que solo pueden ser sancionadas aquellas conductas que disciplinariamente hayan perturbado el servicio”, explicó.

Asimismo, indicó que de acuerdo con la Ley N° 30714 del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, si la conducta (en este caso grabar un video) no está descrita como una infracción, no es posible sancionarla.

“La única conducta referida al uso del uniforme está prevista como ‘infracción muy grave’ y dice: ‘aquel que utilice el uniforme de manera antirreglamentaria’. La pregunta es: ¿cuando Jossmery Toledo filmó el video, estaba vestida de forma reglamentaria? Sí, es correcto. ¿Ha cometido algún acto que contravenga el pudor, la ética, la disciplina policial o la imagen constitucional? Particularmente, yo creo que no”, apuntó.

El especialista añadió que la conducta de la suboficial de tercera no se diferencia de la de los efectivos policiales que fueron grabados bailando “Scooby Doo Pa Pa”, debido a que estos tampoco se encontraban cumpliendo sus funciones.

“Ninguno de ellos recibió una sanción o infracción, no podría considerarse una conducta que dañe los bienes jurídicos previstos en la Policía. Aquí no hay ninguna afectación, no hay ningún acto contra el pudor, ningún acto doloso, ningún ilícito administrativo. Simplemente es el cambio de su ropa habitual, en la cual trabaja, con una ropa civil. En el video no se le ve a ella tomando actitudes ajenas a la moral, o que pudieran incitar a determinada conducta. Estamos hablando de supuestos similares, que no tendrían por qué ser sancionados”, refirió.