Félix Antonio Merino Cuti, víctima de error del Poder Judicial. | Fuente: RPP Noticias

Solo pide regresar a la normalidad. Félix Antonio Merino Cuti, un joven de 31 años que se desempeña como bartender, fue sorprendido por las autoridades durante una fiscalización de rutina y terminó pasando cinco días en un penal de Huancayo.

“Me piden mi DNI como a cualquier persona que le están haciendo una intervención. Entrego mi DNI relajado y me dicen ‘estás en RQ, en captura’. Me sorprendí, lo revisaron 3 veces, salió los datos de toda mi familia y me dijeron que me tenían que llevar a la comisaría”, relató en RPP Noticias.

De acuerdo al joven, el error se pudo detectar y le concedieron la libertad, sin embargo, ahora registra antecedentes penales por el delito de violación a una menor de edad, por lo cual pide una sanción ejemplar para el abogado del Poder Judicial que digitó mal el DNI del verdadero culpable.

“El error es de una persona, el abogado Alejandro Chambergo Hilario. Lo peor es que se me acusa de una violación sexual a una menor de 11 años, que para mí es lo peor que puede existir. No fue homonimia. Fue un error en digitación del DNI, quitaron un número y salí sorteado”, contó.

“Estuve allá (en la prisión de Huancayo) estos días y he perdido trabajo, tiempo. Es un tema bien complicado”, expresó.

Merino Cuti consideró que una amonestación no es suficiente para el letrado que cometió el error, quien incluso lo visitó en la cárcel para ofrecerle disculpas por su equivocación. “Este error que ha pasado así conmigo, puede haber pasado con otras personas”, comentó.

“Yo quiero que todo vuelva a la normalidad. (Nunca) en mi vida he tenido problemas judiciales o policiales. Mis conocidos saben que mi carrera es intachable. Quiero que me limpien (los antecedentes penales). Es algo que a mí me han puesto y no me van a dejar hacer varias cosas”, aseveró.