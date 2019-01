Cipriani puso su cargo a disposición tras cumplir 75 años. | Fuente: RPP Noticias

El Cardenal Juan Luis Cipriani calificó como "un día muy especial para la historia de la Iglesia en Lima y en Perú" su salida del Arzobispado de Lima y la llegada al cargo de Carlos Castillo Mattasoglio. En una conferencia de prensa, Cipriani agradeció al pueblo peruano por su apoyo durante los treinta años que lleva al servicio de la Iglesia.

"Estos 30 años que he estado como Obispo al servicio de la Iglesia, si algo me ha caracterizado es una permanente defensa por la verdad. Siempre he tenido un gran respeto por las opiniones diversas, con una sola condición: también respeten la mía, pero cuando se quiere imponer un pensamiento único, esto no es cristiano", señaló.

Como se sabe, el pasado 28 de diciembre Juan Luis Cipriani renunció al puesto de Arzobispo de Lima luego de cumplir 75 años, edad límite fijada por el derecho canónico para ostentar este cargo. Este viernes se conoció que el Vaticano hizo oficial la aceptación de su renuncia y nombró en su lugar a Carlos Castillo Mattasoglio.

"Quiere agradecer al pueblo peruano. Tengo una pasión por el Perú muy grande. Antes que Cardenal soy peruano (…) Siempre digo lo mismo y lo repito: nuestro pueblo es bueno, no lo malogremos, no lo manipulemos", dijo Cipriani.

Cambio en el Arzobispado

El 28 de diciembre del año pasado, Juan Luis Cipriani presentó su renuncia al puesto de Arzobispo de Lima luego de cumplir 75 años, edad límite fijada por el Derecho Canónico para asumir cargos pastorales y administrativos en la Iglesia Católica. El religioso seguirá como cardenal, puesto en el que fue nombrado por el papa Juan Pablo II.

Carlos Castillo Mattasoglio es sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Hasta el ciclo 2018-II se desenvolvió como docente del Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. "Fue ordenado presbítero, incardinándose en la archidiócesis de Lima el 15 de julio de 1984. En 1985 obtuvo la Licencia y, en 1987, el Doctorado en Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana", detalla El Vaticano.