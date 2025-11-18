Ayacucho: los Juegos Bolivarianos inician este sábado y la construcción de las sedes deportivas no están terminadas

Julio Valdés Cárdenas, consejero regional de esta región, manifestó que hay una demora en los trabajos y por ello existe una gran preocupación sobre el desarrollo de este evento deportivo en la región.

A cuatro días de iniciarse los Juegos Bolivarianos Lima - Ayacucho 2025, las sedes que albergarán algunas de las disciplinas en la región Ayacucho no están terminadas y carecen de garantía para que la cita deportiva se desarrolle a cabalidad. Así lo informó Julio Valdés Cárdenas, consejero regional de esta región.

El consejero indicó para RPP que el estadio Cuna de la Libertad tiene un avance de casi el 20%, por lo que las disciplinas que se iban a desarrollar en esta región se han reducido a cinco por la falta de infraestructura.

"Lo cierto es que la infraestructura del estadio, que antes era la ciudad de Cumaná, no ha concluido, pues está en un avance ínfimo. Por tanto, igual el otro estadio Las Américas, que no ha logrado todavía estar en su plenitud, no ofrece que los juegos bolivarianos se lleven a cabo a cabalidad. Por tanto, solamente cinco disciplinas se van a desarrollar en Ayacucho", manifestó.

El representante de defensoría del pueblo en Ayacucho, Wilber Vega, informó que mañana miércoles una comisión integrada por especialistas del Gobierno Regional y del IPD realizarán una inspección al estadio Las Américas y el centro de recreación al Canaan, que serán utilizados como sede para estos juegos Bolivarianos sin estar concluidos al 100%.

Asimismo, en un informe de control por parte de la Contraloría, revelado el domingo por el programa Punto Final, se indica que 15 funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho permitieron la entrega irregular de 92 millones de soles al consorcio Deportivo Libertad, como un adelanto para la compra de material a favor de la construcción del estadio Cuna de la Libertad.

El gobernador Wilfredo Oscorima, pese a esta situación, no ha dado declaraciones al respecto ni tampoco ningún representante del Gobierno Regional.