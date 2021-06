El abogado señaló que Lourdes Flores también fue víctima de un "fraude en mesa" en el 2016. | Fuente: YouTube

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el abogado parte del equipo legal de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se niegue a brindar el padrón de electores de quienes votaron en las mesas impugnadas en la segunda vuelta electoral.

“El doctor Arce está haciendo su voto singular en cada una de las actas, porque él sí está de acuerdo con que se pida el padrón de electores, no el padrón electoral, si no quienes votaron en esa mesa. Pero el presidente, Jorge Salas Arenas, y los otros dos vocales se niegan a pedirlo porque hay datos confidenciales. No nos lo quieren entregar”, manifestó.

Además, el abogado opinó que miembros del Jurado Nacional de Elecciones están “comprometidos” con el comunismo, algo que considera “vergonzoso y frustrante”.

Por otro lado, el abogado negó que ya se hayan resolviendo los pedidos de nulidad presentados por el fujimorismo. Al respecto, indicó que “no hay más” de lo que ya ha sido informado por el partido.

“No es verdad que ya se resolvió todo. El sábado pasado vimos 10 nulidades de Chile, el domingo 16 de Moyobamba, el lunes empezaron las audiencias sobre actas con errores materiales que la ONPE las había observado. Hemos llegado ayer a 70 y el día de hoy se van a ver 8. De estas tres han sido publicadas en el diario oficial El Peruano”, explicó.

ONPE finalizó el procesamiento y la contabilización de actas electorales al 100%. Los resultados otorgan una ligera ventaja a Pedro Castillo que obtiene 50.125% y Keiko Fujimori 49.875%. Según información del JNE, un total de 1088 pedidos de nulidad de mesas ingresaron a los Jurados Electorales Especiales (JEE). De los 945 pedidos, solo 266 se presentaron hasta las 08:00 p.m. del miércoles 9 de junio, en el plazo máximo de ley establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Asimismo, respecto de lo resuelto por los JEE, se han presentado 349 recursos de apelación, de los cuales un 57.59% (201) ya fueron concedidos y elevados al Pleno del JNE, un 25.50% (89) fueron rechazados con improcedencia y un 16.91% (59) se encuentran pendientes de pronunciamiento por los JEE.

Durantes estos días, el Jurado Nacional de Elecciones ha revisado las apelaciones tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre a las resoluciones de primera instancia, a nivel de Jurados Electorales Especiales, de las actas observadas por la ONPE.

