Loreto: 3 efectivos de la Marina de Guerra resultaron heridos tras manipular explosivos en la Base Naval Iquitos

Fuentes de RPP pudieron conocer que uno de los heridos ha perdido los dedos | Fuente: Marina de Guerra (referencial)

Tres efectivos de la división de Infantería de la Marina de Guerra del Perú quedaron gravemente heridos tras un accidente ocurrido en las instalaciones de la Base Naval de la ciudad de Iquitos.

Ello, luego de la detonación accidental de un explosivo durante un ensayo para las actividades de aniversario del Batallón de Infantería de Marina de la Quinta Zona Naval, informaron fuentes de RPP.

Entre los efectivos heridos se encuentran el técnico de Infantería y Marina Jorge Antonio Piñella Rosell, el teniente de Primera Italo Gabriel Núñez Cossio, y el oficial de Mar Welkie Catalán Tapullima.

Los heridos fueron evacuados al Hospital III de Essalud Iquitos y a la Clínica Naval, donde vienen recibiendo atención médica especializada.



Oficial habría perdido los dedos

Este hecho sucedió a horas de las actividades por el 6 de noviembre, fecha en que se celebra el aniversario de la Infantería de Marina del Perú.

La Policía Naval y otros entes oficiales han iniciado una las investigaciones para determinar las causas de la explosión y establecer las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial con información actualizada sobre el estado de salud de los heridos y los avances de la investigación por parte de la citada institución naval.

No obstante, fuentes de RPP pudieron conocer que uno de los heridos ha perdido los dedos producto de la detonación.