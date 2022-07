La Libertad: ronderos liberan a siete mujeres y un hombre tras más de 10 días de secuestro

Rondas campesinas | Fuente: RPP

Las rondas campesinas del distrito de Chillia en la provincia de Pataz, La Libertad, liberaron la madrugada de este martes a seis mujeres que mantuvieron secuestradas desde inicios de julio, luego de acusarlas de cometer actos de hechicería y someterlas a torturas según información de la Defensoría del Pueblo.

"Todas están liberadas, seis mujeres, ya no queda más nadie detenida", confirmó a RPP Noticias por el subprefecto distrital Isaías Gonzáles Vega, quien puntualizó que las rondas liberaron a las víctimas al promediar las tres de la mañana, al finalizar una reunión de ronderos en las que se deliberó sobre la situación de las mujeres.

El subprefecto indicó que en la reunión no se habló sobre la exigencia de las rondas de que las mujeres abandonen el distrito, donde residen, tras ser liberadas, como parte de la sanción por la presunta pràctica de la hechicería.

Manuel Quijano, presidente de las rondas campesinas del distrito de Chillia había indicado que la liberación de las mujeres se daría luego de que los familiares de ellas retiren las denuncias por secuestro contra los ronderos y se comprometan a abandonar la ciudad tras su liberación.



Tras ser liberadas, las seis mujeres eran trasladadas esta madrugada hasta la ciudad de Huamachuco, donde se evaluarán sus condiciones de salud tras estar privadas de su libertad por más de 10 días y tener restricciones en su alimentación. Además, agentes de la Policía esperan su llegada para tomar sus declaraciones, como parte del proceso en curso de las denuncias de secuestro presentadas por sus familiares.

Ocho mujeres fueron capturadas el pasado 1 de julio por la base ronderil de Chillia por presuntas prácticas de brujería en el anexo de Carhuacocha, según informó presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro. Inicialmente dos fueron liberadas, y los familiares de otras dos que permenacieron escuestradas denunciaron el hecho a la Policía y la Defensoría del Pueblo. Hasta esta madrugada, no se tenía certeza de la retención de otras cuatro mujeres.



Defensoría del Pueblo denuncia torturas a mujeres secuestradas

José Luis Agüero, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, aseguró a RPP Noticias que las mujeres acusadas de brujería y retenidas por las rondas campesinas del distrito de Chillia han sido torturadas.

En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Noche, José Luis Agüero desmintió al prefecto regional de Pataz, Pablo Luis Contreras, quien señaló que las mujeres solo estaban cumpliendo trabajos comunitarios, conocidos como "cadena ronderil", como parte de las sanciones impuestas por las rondas.

"El prefecto acaba de decir que la cadena ronderil que están haciendo estas mujeres constituiría en hacer trabajo social, pero eso no es así. La cadena ronderil que se ha estado realizando es una sanción que consiste en hacer vigilia (a) los castigados. En este caso las dos mujeres, de día y de noche. Las pasan por comunidades y las castigan. Las desnudan, les ponen ortiga en el cuerpo, muchas veces con el látigo. No es que hagan trabajo social, eso no es verdad", afirmó.

José Luis Agüero precisó que con las fotos y videos que los familiares de las mujeres acusadas han presentado a la Defensoría del Pueblo se evidencia que ha habido "maltratos degradantes y humillantes" e incluso "tortura" por parte de las rondas campesinas.

Respecto a los maltratos, Daisy Otiniano, hija de una de las mujeres secuestradas dijo a RPP Noticias que cuando llevó la cena a su madre, momentos antes de la reunión en la que se decidió su liberación, la encontró débil y muy delgada. Además, dijo que para llevar los alimentos (desayuno, almuerzo y cena) a su madre, antes tenía que recibir la aprobación de las rondas.

Aida de la Cruz, hija de otra mujer secuestrada, afirmó que su madre sufrió torturas y que la familia no podía actuar en defensa de la mujer por el poder de las rondas en la comunidad.

"Ha sido en la noche que le han hecho así, las han colgado, las han metido a agua fria a las 3 de la mañana, pero como acá no hay justicia, dizque la justicia es la ronda, no podemos hacer nada por mi madre", afirmó.