La Libertad: tres militares resultaron heridos tras enfrentamiento con presuntos mineros informales en Pataz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tres miembros del Ejército fueron heridos de bala después de que fueran atacados por presuntos mineros ilegales durante un enfrentamiento armado con presuntos mineros ilegales en el sector La Esperanza, en el centro poblado Pueblo Nuevo, en la provincia de Pataz (La Libertad).

Se trata de militares que son parte del Comando Unificado Pataz (CUPAZ) que realizaban un operativo realizado esta madrugada contra una presunta organización criminal dedicada a la extracción de minerales en la zona.

Según la información preliminar, las fuerzas del orden fueron atacadas desde las galerías de una bocamina por parte de sujetos armados.

Soldados están estables y se recuperan en el Hospital Militar Central

Los tres soldados heridos fueron identificados como Herlin Monteblanco Castro, Roy Flores Baneo y Edwin Zavaleta, quienes recibieron atención inmediata en la zona y, posteriormente, fueron evacuados vía aérea al Hospital Militar Central de Lima, donde vienen recibiendo atención médica especializada.

RPP pudo conocer que el estado de los efectivos es estable.

Mientras tanto, el Ejército y la Policía continúan realizando operativos en Pataz, provincia liberteña que se encuentra bajo estado de emergencia hasta el 8 de septiembre.

De acuerdo con registros oficiales, las operaciones del Comando Unificado de Pataz han logrado que las economías ilegales en el sector pierdan más de S/ 238 millones, debilitando significativamente las estructurales criminales.