La Libertad: Mindef ejecuta operación ‘Choque Amaru II’ y causa más de S/9 millones en pérdidas a la minería ilegal en Pataz

Las Fuerzas Armadas y la Policía fortalecen la lucha contra la minería ilegal en La Libertad
Las Fuerzas Armadas y la Policía fortalecen la lucha contra la minería ilegal en La Libertad | Fuente: Mindef
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El Ministerio de Defensa (Mindef) señaló que durante 14 horas de trabajo ininterrumpido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) clausuraron en el sector Ciénaga, bocaminas y socavones ilegales, además de inutilizar maquinaria pesada especializada e incautar materiales como cables eléctricos y mangas de polietileno utilizadas para la extracción ilegal.

El Ministerio de Defensa (Mindef) informó que el Comando Unificado Pataz (Cupaz) llevó a cabo con éxito la operación ‘Choque Amaru II’ en el sector Ciénaga, logrando la destrucción de bienes ilegales valorizados en S/ 9 732 500, afectando directamente la infraestructura utilizada para la minería ilegal.

A través de un comunicado, la entidad señaló que durante 14 horas de trabajo ininterrumpido, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) clausuraron en la mencionada zona, situada en el distrito liberteño de Pataz, bocaminas y socavones ilegales, además de inutilizar maquinaria pesada especializada e incautar materiales como cables eléctricos y mangas de polietileno utilizadas para la extracción ilegal.

Cabe señalar que la operación se desarrolló de manera simultánea en tres puntos estratégicos del sector, con el objetivo de demostrar un accionar coordinado y firme en la lucha contra la minería ilegal que actúa en la zona.

Esta acción contó con la participación del Ministerio Público, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de La Libertad y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosiones de Uso Civil (Sucamec), bajo el respaldo del Gobierno.

Según las autoridades, este despliegue conjunto representa un golpe significativo contra las redes de minería ilegal y consolidó el control territorial en Pataz, al mismo tiempo de reforzar la protección del medio ambiente en zonas boscosas afectadas por la actividad ilícita.

“La operación ‘Choque Amaru II’ reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con la paz, la legalidad y el desarrollo sostenible en Pataz. Asimismo, consolida al Comando Unificado Pataz como la fuerza del pueblo uniformado que protege a la nación”, indicó el Mindef.

La Libertad Mindef Ministerio de Defensa Pataz minería ilegal

