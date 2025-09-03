Últimas Noticias
Trujillo: un policía noqueó de un golpe a un hombre durante una intervención en Huanchaco [VIDEO]

Trujillo
Las cámaras de seguridad captaron el incidente. | Fuente: Difusión
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que el agente golpea al sujeto, quien previamente lo habría insultado.

La Libertad
00:00 · 02:47

Un agente de la Policía Nacional noqueó a un hombre durante una intervención, realizada en el sector de Las Lomas, en la localidad de Huanchaco, en la provincia liberteña de Trujillo.

Cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso, captaron el violento incidente, registrado la madrugada del pasado lunes, 1 de septiembre.

En las imágenes, se ve a tres hombres -al parecer bajo los efectos del alcohol- en plena vía pública, afuera de una bodega; tras lo cual aparece un patrullero policial con dos agentes dentro.

Uno de los policías desciende del vehículo e increpa a los sujetos, luego de que uno de ellos aparentemente profirió un insulto en su contra.

A los segundos, el agente propina una cachetada a uno de los hombres, que se tambalea y se golpea contra la pared. El hombre se reincorpora y se acerca al policía, con actitud desafiante.

En este momento, aparece en escena el otro policía, quien le arrebata la botella al sujeto y, de inmediato, le propina un certero golpe, que lo deja inconsciente. El hombre cae pesadamente al suelo, tras lo cual uno de sus amigos lo ayuda a incorporarse.

Uno de los amigos increpó a los agentes, mientras que un tercero trató de calmar a los protagonistas. 

Sin pronunciamiento oficial

Al cierre de esta nota, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional respecto a este incidente.

Se desconoce si los hombres presentaron algún tipo de denuncia contra los agentes, cuyas identidades no han sido reveladas.

Tags
Trujillo La Libertad Inseguridad ciudadana Policía Nacional

