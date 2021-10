La actriz Mayella Lloclla entregó el retrato pintado en Máncora. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Por Gustavo Guarnizo

La fiebre de las grabaciones de la tercera temporada de la serie de Telemundo, La Reina del Sur 3, en Cusco y Lima, llegó hasta el norte del Perú. El artista plástico, Mario Navarro, pintó un retrato de la famosa actriz mexicana Kate del Castillo, el cual se lo hizo llegar a través de la actriz Mayella Lloclla.

Pero, ¿quiés es Mario Navarro? RPP Noticias lo ubicó en Máncora y nos contó que la idea de retratar a la actriz surgió porque su pareja es fan de la mexicana. En poco tiempo pintó sobre óleo y, justo un día antes de que culminen las grabaciones en el centro de Lima, envió el retrato como encomienda desde Máncora.

La actriz Mayella Lloclla lo ayudó y le entregó el cuadro a Kate del Castillo durante una reunión por el cierre de las grabaciones. El cuadro representa a la actriz con una mirada seria y tiene como fondo a la maravilla del mundo, Machu Picchu.

Pero la historia de Mario va más allá de este hecho anecdótico. Él estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de Lima y durante los últimos años tuvo como temática representar a personajes de la calle y que son parte de la vida cotidiana de las ciudades.





El artista Mario Navarro en su taller | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

El cuadro de Kate del Castillo la representa durante su estadía en Cusco. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Antes de Kate del Castillo

Manolo, desde hace dos años se mudó a Máncora, donde sigue cultivando el arte, pero también ha iniciado un emprendimiento con un hospedaje. Dice que pinta todos los días y desde el paraíso de las playas expresa su arte sobre los viajes y la migración. Esto porque Máncora es una de los distritos por donde ingresan los venezolanos migrantes.

“Yo pinto casi todos los días. Pinto en polos, murales, en óleo, lienzo y retratos. Quiero abrir mi galería de arte. He acondicionado una parte, pero por la pandemia se ha pausado. Pero espero concretarlo porque a Máncora llegan muchos artistas, y no hay un solo centro cultural, la municipalidad no invierte en cultura. Eso quiero generar”, expresó.

El arte y la cultura son parte de la vida de Mario. Por ello postuló a los concursos promovidos por el Ministerio de Cultura. Su proyecto consistió en proyectar películas para niños y adultos en los barrios de Máncora. Resultó beneficiado y desde entonces ha realizado ocho jornadas.

En el lanzamiento estuvo presente la actriz Mayella Lloclla, quien estaba de vacaciones en el balneario norteño. El proyecto continúa, y con ayuda de otros promotores culturales ampliaron las proyecciones a pobladores del balneario de Los órganos.

“En Piura el tema cultural está muerto. Por eso en el 2021 postulé al apoyo económico que daba el Ministerio de Cultura, gané y con el financiamiento hemos adquirido el proyector, un parlante y un ecran. Así podemos llevar el cine a los barrios”, expresó.

Su objetivo es continuar promoviendo la cultura. Por ahora realiza retratos a pedido para Piura y otras ciudades del país, pero insiste en que su meta más próxima es tener una galería de arte en Máncora para exponer sus obras y dar espacio a sus compañeros nacionales y extranjeros. Kate del Castillo sosteniendo, sonriente, el retrato que él le hizo, es un buen comienzo.

Una noche en la proyección de cine en el barrio | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

El cine en el barrio es financiado por el Ministerio de Cultura | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía