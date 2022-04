Las Bambas: "El pedido principal es que la empresa nos devuelva nuestras tierras", dice dirigente de Fuerabamba

Comuneros de Fuerabamba esperan la llegada de una comisión de alto nivel de la PCM. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Analí Andrade

Por sexto día, un grupo de comuneros de Fuerabamba en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, ocupan parte del terreno de la empresa minera MMG Las Bambas, en el sector de Taquiruta, con carpas, colchones y chozas para pedir que se les devuelvan sus tierras que fueron vendidas hace 10 años para la actividad minera.

Analí Andrade, enviada especial de RPP Noticias a la zona, llegó hasta el lugar donde los comuneros se han instalado y conversó con el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas. "De la empresa esperamos que nos devuelva nuestras tierras que estamos pidiendo. Ese es el pedido principal", le dijo a RPP.



El dirigente explicó que decidieron ocupar las tierras en la que ellos vivían hace unos diez años, antes de que la minera instale un campamento minero, por "incumplimiento" de la empresa MMG Las Bambas que, el martes, anunció que paralizaría sus operaciones mineras desde el miércoles.

"La decisión de retornar es por compromisos incumplidos. A nivel nacional, se sabe que nosotros, como comunidad, hemos abierto este proyecto que es MMG Las Bambas para que nuestro pueblo, distrito y nuestro país, tenga ingresos. Pero este proyecto lo hemos dejado con compromisos, con acuerdos. Pero hasata ahora la empresa no los cumple", señaló Edison Vargas.





Así viven los comuneros en el sector de Taquiruta (Antiguo Fuerabamba), en parte de los terrenos de la minera MMG Las Bambas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Analí Andrade, enviada especial

Las Bambas: "Hemos esperado más de diez años"



A más de cuatro mil metros de alturas y con una temperatura, a media mañana, de 13 grados, cerca de 300 personas están instaladas en el sector de Taquiruta (Antiguo Fuerabamba), ubicado a una casi hora de caminata desde el distrito de Challhuahuacho, Cotabambas.

"Acá no sentimos frío. Esta es nuestra tierra natal. No tenemos por qué sentir frío. Personalmente he nacido acá, acá están mis corrales, mi casa, y acá el clima no nos vas chocar ni el frío. Al contrario, nos sentimos tranquilos", comentó Vargas.

El comunero detalló sus demandas. "Como comunidad reasentada, hemos esperado más de diez años para que estos compromisos puedan ser cumplidos. En este caso, nosotros hemos hecho un contrato de permuta, donde la empresa ha comprado terrenos en Yavi Yavi (distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, región Cusco) como en Chalhuahuacho (Apurímac). Pero actualmente los hermanos Chila y Choaquere nos han invadido, por lo tanto, hemos tomado la decisión de retornar a nuestras tierras", comentó.

Las Bambas: Comisión llega para diálogo



Los comuneros esperaron cerca de tres horas y media a la comisión de alto nivel, liderada por el ministro de Energía y Minas, y conformada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, la Defensoría del Pueblo y de MMG Las Bambas, para sostener una mesa de diálogo.

Por su parte, el presidente de la comunidad de Huancuire, Romualdo Ochoa, señaló a RPP que la empresa incumplió algunos acuerdos y piden que se "derogue" la consulta previa que permitió el inicio de las actividades mineras, porque se hizo "de espaldas" a la comunidad.

“No se han cumplido muchos compromisos. La consulta previa se ha dado sin consultar a la comunidad. La autorización se ha dado sin dar a conocer nada a la comunidad. Y estamos pidiendo al estado y al Ministerio de Energía y Minas que derogue esa consulta previa”, precisó.

