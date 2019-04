Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba en RPP. | Fuente: RPP Noticias

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, señaló este lunes que se reunirá con los representantes de las comunidades campesinas de Cotabambas para consultarles si el acuerdo que firmó el pasado sábado con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, es aprobado.

"Mañana tendré una asamblea general con los propietarios del Fundo Yavi Yavi para ratificar esos acuerdos que ha tomado mi persona, para ver si están bien o mal. Mañana tendré los resultados de eso y mañana se estaría tranquilizando y circulando los carros, pero todo depende de mañana", señaló Rojas en RPP Noticias.

El dirigente expresó además que él podría haber cometido un error al firmar este acuerdo ya que desconoce de temas legales y debió de hacer la consulta con los representantes de las demás comunidades campesinas que están reclamando.

"Podría ser que me haya equivocado porque no soy abogado, soy un campesino y un dirigente. Pueda ser porque no conozco partes legales, voy a iniciar hoy en mi comunidad una asamblea en Yavi Yavi y ahí les indicaré a mis hermanos si están de acuerdo o no", refirió.

Asimismo, señaló que se reunirá este lunes con los dirigentes de la comunidad de Challhuahuacho para explicarles sobre la llegada de Salvador del Solar a la zona. "Hoy día tendremos uan reunión con 52 comunidades de Cotabamba y vamos a explicarles a los hermanos para que llegue el PCM y haya una solución totalmente y para que estemos solucionando los problemas porque queremos estar en paz", comentó.