Las Bambas | Salvador del Solar: "Están tratando de sembrarle inseguridad a Gregorio Rojas"

Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, en RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló que Jorge Paredes Terry, asesor de las comunidades de Challhuahuacho (Apurímac), debe explicar por qué dijo que Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, "cometió un error" al firmar este acuerdo con el Gobierno. En entrevista con RPP Noticias, el jefe del Gabinete Ministerial consideró que solo la comunidad puede decidir sobre la conveniencia de este acuerdo.

"Ellos tienen que explicar por qué quieren desautorizar esto, por qué quieren evitar que haya un acuerdo, qué intereses tienen. Creo que si el presidente de la comunidad considera que tiene un buen acuerdo, es la comunidad la que debe ratificarlo. No creo que alguien distinto a la comunidad pueda decir que se equivocó. Creo que está tratando de sembrarle inseguridad a Gregorio. Lo que sabemos es que es la comunidad la que finalmente va a ratificar esto", dijo.

Como se recuerda, el asesor de las comunidades de Challhuahuacho manifestó que Rojas Paniura "está preocupado" porque tiene que ir a su comunidad a explicar los alcances del acuerdo. Sin embargo, el jefe del Gabinete Ministerial recordó que durante la reunión se realizaron "dos o tres intermedios" en los que el presidente de la comunidad de Fuerabamba pudo consultar con el grupo de comuneros que lo acompañaban y hacer llamadas telefónicas.

"Tengo mucho respeto por Gregorio, creo que sabe muy bien lo que está haciendo y entiendo cuando él dice que necesita la ratificación de su comunidad. Él ha firmado como presidente de la comunidad, no solo con conciencia de lo que firmaba, sino considerando que era un acuerdo favorable para los intereses de su comunidad", dijo.



Sobre esta polémica Gregorio Rojas ha señalado que podría haber cometido un error al firmar este acuerdo ya que desconoce de temas legales y debió de hacer la consulta con los representantes de las demás comunidades campesinas que están reclamando. En ese sentido, indicó que se reunirá con los representantes de las comunidades campesinas de Cotabambas para consultarles si el acuerdo que firmó el pasado sábado con el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, es aprobado.

"Podría ser que me haya equivocado porque no soy abogado, soy un campesino y un dirigente. Pueda ser porque no conozco partes legales, voy a iniciar hoy en mi comunidad una asamblea en Yavi Yavi y ahí les indicaré a mis hermanos si están de acuerdo o no", señaló Rojas en RPP Noticias.

Del Solar precisó que uno de los acuerdos a los que se llegó en la reunión que se desarrolló en la Conferencia Episcopal Peruana, en Lima, fue la liberación del tránsito en la carretera que atraviesa el fundo Yavi Yavi y los accesos a minera. El presidente del Consejo de Ministros recordó que Gregorio Rojas conversó previamente con su comunidad y estuvo "en todo momento" de la reunión acompañado de su abogado.

"Habiendo resuelto lo de Yavi Yavi, que ahora Gregorio va a explicar a su comunidad los términos del acuerdo, tenemos otra situación en Challhuahuacho. Las comunidades reclaman que se avance con el plan de desarrollo que el presidente Vizcarra firmó con ellos cuando era ministro de Transportes. Ellos exigían la presencia del presidente y hemos acordado que si hay hoy un levantamiento de la vía tendremos una reunión en la que yo también participaré el jueves", señaló.