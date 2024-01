Actualidad Las lluvias intensas se focalizarán en el norte del Perú durante el primer trimestre

El jefe del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), Miguel Yamasaki, detalló este martes que, entre enero y marzo, las lluvias intensas se van a focalizar en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca (sierra noroccidental).

En La Rotativa del Aire, el titular del Cenepred precisó que esta información se basa en los escenarios de riesgos elaborados con base a los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

“Para el verano 2024, se ha concentrado las probables lluvias intensas en el norte del país”, declaró.

Previamente, el funcionario señaló que, por el momento, Lima no ha sido incluida en el escenario de pronósticos de lluvias intensas durante el primer trimestre del 2024; sin embargo, detalló que eso no implica que no se reporten precipitaciones de menor intensidad.

Afectación por huaicos e inundaciones

Otro escenario que se contempla es el relacionado a las regiones afectadas por los movimientos en masa, como huaicos, deslizamientos de tierra y reptación de suelos.

De acuerdo con Cenepred, Cajamarca, Piura, Huánuco, La Libertad, Áncash, Cusco, Junín, Pasco, Huancavelica, Amazonas, Puno, Arequipa, Ayacucho y San Martín serían los departamentos más afectados.

Yamasaki Kouzumi estimó que, en los primeros tres meses del año, al menos 1 millón 446 mil 991 de personas estarán expuestas a los deslizamientos de tierra o huaicos.

También hay 422 044 viviendas, 1 234 establecimientos de salud y 9 091 instituciones educativas que están en las zonas susceptibles de poder ser alcanzadas por los movimientos en masa.

Mientras que Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque figuran como regiones expuestas a eventuales inundaciones.

