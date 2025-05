Periodista que cubrió en el Vativano para RPP cuenta el mensaje que le dio el papa León XIV para el Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jesús Canchari, periodista que cubrió en el Vativano para RPP, compartió su experiencia junto al papa Robert Prevost, León XIV, con quien tuvo la oportunidad de conversar brevemente.

Recordó que su primer encuentro con el máximo líder de la Iglesia Católica ocurrió en el salón Pablo VI, donde, entre los más de 4 000 medios acreditados, logró acercarse al papa y pedirle que “bendiga al Perú, porque el Perú se desangra”.

“El papa, muy cordial y sobre todo pensando en futuro y como está nuestro país, me dice: ‘Todos los días rezo y bendigo al Perú’. Me da su bendición y me dice: ‘Lleva mi mensaje’”, contó Canchari en el programa Las cosas como son de RPP.

Como se sabe, el Sumo Pontífice, natural de Chicago (Estados Unidos), guarda una relación especial con el Perú, del que obtuvo la nacionalidad en el 2015 tras haber vivido durante 40 años en el país desempeñando diversas labores eclesiásticas.

El segundo encuentro con el papa León XIV se produjo en la plaza San Pedro luego de la ceremonia que marcó el inicio oficial de su pontificado y la continuidad del liderazgo espiritual en la Iglesia Católica.

“Le pude comentar que el Perú había escuchado este mensaje de bendición y de rezo, que ayudó a cientos de peruanos que me escribieron y también lo transmitían por redes sociales. Yo le comentó: ‘Santo Padre su mensaje llegó a todo el país’”, indicó.

Asimismo, relató que el día de la elección de León XIV causó gran sorpresa entre los periodistas y el público saber que contaba también con la nacionalidad peruana.

“Cuando el papa León XIV asume el pontificio y sale al balcón del Vaticano, la mayoría pensaba que era estadounidense hasta que el papa habla en español y le manda un mensaje a Chiclayo y al Perú. Desde ahí todos los medios cambiaron el mensaje y decían que el papa podrá haber nacido en los Estados Unidos, pero él de corazón se siente peruano. Todos los medios internacionales decían: el papa es peruano”, sostuvo.