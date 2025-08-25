Últimas Noticias
Liga Contra el Cáncer destaca importancia de un diagnóstico temprano: cada día se detectan un promedio de 200 casos

Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer, comentó que este año la organización afrontó una gran adversidad para la recolección de dinero: el paro de transportistas que coincidió con su jornada central.

Actualidad
00:00 · 07:41

La Liga Contra el Cáncer celebró este 21 y 22 de agosto su jornada central de colecta pública, iniciativa anual con la que busca recaudar fondos para sostener las campañas de prevención y detección temprana de esta enfermedad en el Perú.

Adolfo Dammert, presidente de la Liga Contra el Cáncer, comentó que este año la organización debió afrontar una gran adversidad para la recolección de dinero en sus alcancías: el paro de transportistas que coincidió con su jornada central.

"La semana pasada nos tocó enfrentar el paro de transportistas y sí nos afectó, pero yo creo que por sobre eso, la voluntad de los peruanos, la capacidad de nuestros voluntarios, la generosidad de muchos embajadores va a compensar ese golpe que puede haber sido el paro de transportistas", manifestó en diálogo con RPP.

Recordó que lo recaudado sirve para mantener el funcionamiento de sus clínicas y unidades móviles, las cuales llegan a distintas partes del país.

"Tenemos dos clínicas en Lima, cinco unidades móviles, nueve clínicas más en todo el Perú, atendemos a cerca de 300 mil personas al año en detección temprana, 150 mil en Lima y otras 150 mil fuera de Lima. 300 mil personas pasan de una u otra manera por nuestras clínicas, o sea, somos la única institución en detección temprana de cáncer", remarcó.

La importancia de realizarse un chequeo al año

En ese sentido, destacó la necesidad de realizarse un chequeo preventivo una vez al año, sobre todo jóvenes y niños, pues se detectan casi 200 casos nuevos de cáncer cada día en el Perú.

"Si hablamos de la población, en general, un chequeo una vez al año, hombres, sobre todo cáncer de próstata; mujeres, mama y cuello uterino. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte en hombres; entonces hoy día es una cosa que se detecta temprano, y si se detecta, te vas a salvar", refirió.

A fin de continuar con su recaudación, la Liga Contra el Cáncer también recibe donaciones por Yape, a través del número 955916736, mientras que para donaciones mediante banca por internet y otras plataformas, puede ingresar al siguiente enlace: https://ligacancer.org.pe/dona-ahora/.

