John Stamos habla del estado de salud de Dave Coulier tras su diagnóstico de cáncer

John Stamos y Dave Coulier fueron protagonistas de la serie 'Full House'.
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

El actor John Stamos compartió una actualización sobre el estado de salud de su amigo y compañero de Full House, Dave Coulier, quien en 2024 reveló que lucha contra un linfoma no Hodgkin en etapa 3.

"Voy a visitarlo. Está muy bien", expresó el actor a People.

Además, Stamos adelantó que ambos mantienen conversaciones para realizar algunos proyectos.

"Tenemos un par de shows que vamos a hacer juntos. En un par de semanas viajaremos a Japón para un pequeño evento de Comic Con, lo cual será genial. Y es simplemente divertido pasar tiempo con él; está muy bien", añadió.

El diagnóstico de Dave Coulier

En noviembre de 2024, Dave Coulier, de 65 años, fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin en etapa 3. Según relató, todo comenzó con una infección respiratoria que derivó en la inflamación de sus ganglios.

Al someterse a estudios médicos, recibió la noticia de que padecía un tipo agresivo de cáncer.

"Tres días después, mis doctores me llamaron y me dijeron: 'Ojalá tuviéramos mejores noticias, pero tienes linfoma no Hodgkin, es del tipo de células B y es muy agresivo'", contó.

El actor admitió que el diagnóstico fue un duro golpe emocional.

"Pasé de tener un pequeño resfriado a enterarme de que tenía cáncer, y fue bastante abrumador. Ha sido un viaje como una montaña rusa muy rápida", comentó.

El apoyo de John Stamos

Tras hacerse pública la noticia, John Stamos no dudó en mostrar su apoyo de manera especial. El actor se colocó una gorra de látex para simular una cabeza sin pelo como gesto de solidaridad hacia su amigo, quien había decidido raparse para la quimioterapia.

En una publicación de Instagram del 18 de noviembre de 2024, Stamos escribió:
"Nada como ponerse una gorra calva y usar un poco de Photoshop para mostrar amor y solidaridad con mi hermano @dcoulier".

Asimismo, el actor resaltó el apoyo de Melissa, esposa de Coulier, a quien describió como "la más maravillosa de todas".

