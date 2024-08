¿Se ha avanzado en el acceso al diagnóstico del cáncer, su tratamiento y medicinas en el Perú?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Semáforo Oncológico acaba de publicar los resultados de la encuesta 'El Cáncer No Espera 2024', un sondeo que tiene la finalidad de exponer la situación actual de los pacientes con cáncer luego de casi tres años de promulgada la ley encargada de protegerlos. La encuesta se aplicó a 125 personas, de las cuales 3/4 partes fueron mujeres y 1/4 fueron varones, todos mayores de 18 años de edad. La mitad de ellos viven en Lima y el resto en provincia.



Los resultados del sondeo ponen en evidencia que el Estado está demorando mucho en diagnosticar a una persona con cáncer y, por ende, empieza tarde su tratamiento. El 31 % de las personas encuestadas manifestó que tuvo que esperar de 3 a 5 meses para que le confirmen su diagnóstico de cáncer y el 22 % esperó la misma cantidad de tiempo para poder iniciar un tratamiento.

"Las cifras que vemos ahora mismo con en este sondeo siguen siendo casi tan duras como las cifras que hallamos en la encuesta que hicimos hace un par de años justo cuando salió la Ley Nacional del Cáncer y esto es algo que se repite bastante", mencionó Yndira Oropeza, vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de la ONG 'Con L de leucemia'.

"Una de las grandes razones por la que esto sucede (interrumpe o suspende su tratamiento) es porque: uno, no encuentran citas (55 %) y dos, porque hay falta o desabastecimiento de medicamentos, que es un 25 %. El desabastecimiento de medicamentos es algo que está pasando constantemente", advirtió. "No hay medicinas y esto afecta a los pacientes continuadores, que son los que ya tienen un diagnóstico y han estado recibiendo su medicina, que tienen que interrumpir el tratamiento", agregó Oropeza.

Otro aspecto de la encuesta que llama la atención es la cultura de prevención. El 61 % de entrevistados dijo no haberse realizado un chequeo de cáncer luego de los 18 años de edad. "La falta de cultura de prevención más que todo es en las personas más jóvenes y algo que nos ha preocupado bastante con la encuesta es que el 44 % de personas que no se ha hecho chequeos dice que no lo hace porque antepone su trabajo u otro tipo de responsabilidades", sostuvo la vocera de Semáforo Oncológico.



Otro tema muy importante aquí es el referido a los gastos mensuales que hace el paciente oncológico. El sondeo demuestra que casi el 40 % de personas que está recibiendo tratamiento contra el cáncer gasta más de S/ 500. "Esto no es solamente por la falta de medicamentos (que muchas personas se ven forzadas a comprar en otras partes) sino también porque, sobre todo, cuando son personas diagnosticadas en regiones, implica tener que estar viajando desde la región en donde se encuentran hasta Lima. Allí se suma pasajes, hospedaje, comida", informó.

Cabe señalar también que el 48 % de los pacientes oncológicos entrevistados afirmó que su seguro de salud se negó en algún momento a cubrir los medicamentos que necesitaba para su tratamiento.

En otro momento de la entrevista, la vocera de Semáforo Oncológico exhortó al Ministerio de Salud (Minsa) acelerar el proceso para que el Perú cuente con una guía nacional de tratamiento del cáncer lo más pronto posible.

"Según la última reunión que hemos tenido con el Minsa y la DPCAN (Dirección de Prevención y Control de Cáncer) nos han dicho que están terminando de hacer las guías de práctica clínica para los diagnósticos priorizados, entre ellos cáncer de mama, y esperan tenerlo listo para finales de año. Espero que cumplan con esos tiempos porque sí es necesario que Perú cuente con sus guías de práctica clínica así como existe en otros países", apuntó.

Es importante indicar que las guías de práctica clínica para el tratamiento del cáncer son un conjunto integrado de herramientas que tienen como objetivo proporcionar a los profesionales de la salud respuestas a las preguntas clínicas más relevantes relacionadas a la atención del cáncer en sus diferentes estadios. Con el manejo de estas guías se busca además que todos los pacientes oncológicos reciban servicios preventivos, de diagnóstico, de tratamiento y de apoyo que tengan más probabilidades de conducir a resultados óptimos.

