Medidas de bioseguridad se han descuidado en el mercado Belén de Iquitos. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

Comerciantes y compradores del mercado Belén de Iquitos, región Loreto han descuidado las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio del nuevo coronavirus, pese a que las autoridades del sector salud advirtieron la presencia de la variante Delta, según pudo observar RPP Noticias en situ.

Lo primero que uno observa es que de cada diez personas que transitan en los exteriores e interiores del mercado, entre seis y siete no usan mascarilla. O si la tienen, la colocan debajo del mentón. Además, no se observa el uso de doble barbijo, como exige la norma sanitaria para ingresar a centros comerciales o de abastos.

En el caso de este mercado de Iquito, RPP vio a dos trabajadores en la puerta de ingreso que cumplen la labor de desinfectar las manos con alcohol a quienes ingresan al local.

Sin embargo, no hay lavaderos de manos en la zona. Esto lo comentó la comerciante Zoila del Águila, quien es vendedora del área de aves desde hace más de treinta años.

“Estamos apenas con el alcohol en la puerta. Ya no hay agua ni jabón que había anteriormente. Desde el año pasado ya no está el espacio para desinfectarse las manos. Solo (se instaló) un par de meses y después desapareció. No sabemos qué hace la autoridad", dijo.

De acuerdo con la dirección regional de Salud, Loreto acumula 94 mil casos positivos de la COVID-19. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Kevin Rodríguez

La vendedora pidió a las autoridades retomar los operativos de control y vigilancia sanitaria en este centro de abastos, porque a diario cientos de personas llegan al mercado. "Ahora que estamos con la variante Delta, debemos tener más cuidado. Hay personas que ni se cambian las mascarillas”, cuestionó.

El mercado de este sector se conforma por la zona central, donde está ubicada La Casona de Belén, y otras 25 calles son ocupadas por los comerciantes para la venta de sus productos en puestos o ambulatorios.

De acuerdo con la dirección regional de Salud, Loreto acumula 94 mil casos positivos de la COVID-19. En las últimas horas, 84 pacientes vienen siendo atendidos en sus viviendas, 9 se encuentran hospitalizados, dos en camas UCI y uno con ventilación mecánica.

Escucha nuestros Podcast

Elmer Huerta tendrá letra de médico pero te habla en sencillo. A través de este podcast el doctor Huerta, asesor médico de RPP, aborda de manera sencilla temas médicos y científicos de actualidad. Con un lenguaje amigable y fácil de entender, pero sobre todo con el sustento profesional que le da la experiencia en el campo de la medicina, él se convertirá en tu médico de cabecera.