COVID-19: ¿Cuáles son los síntomas de la variante delta del SARS CoV-2?

Hace unos días, el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó que la variante delta se había convertido en la predominante en el Perú, correspondiendo a ella el 54.6% de las muestras analizadas. ¿Qué características y síntomas presenta la variante delta que ayudan a su avance en el país y el mundo?

En conversación con Encendidos de RPP Noticas, el médico infectólogo Leslie Soto resaltó que “la variante delta tiene tres mutaciones que la hace más contagiosa”.

“Se transmite desde que (una persona) tiene contacto con esa persona infectada y no se requiere mucho periodo de incubación porque la carga viral es más fuerte”, mencionó.

SÍNTOMAS

El doctor Soto señala que uno de los principales síntomas que predominan en una infección por la variante delta es una gripe fuerte con secreción nasal.

“Cuando una persona se vacuna, a la semana comienza el periodo de defensas (anticuerpos neutralizantes). El cuerpo comienza a recibir la señal y al séptimo día comienza la producción de defensas”, afirma.

¿Y LA VACUNA?

El especialista comenta que si a alguien le toca la vacuna contra la COVID-19 y le da un cuadro gripal, “debe ir a consulta médica para descartar que no sea COVID-19”.

“Si una persona no llega a vacunarse luego de los 21 días de plazo puede ir igual a vacunarse. Una persona que se enferma de cualquier otra enfermedad puede vacunarse siempre y cuando su sintomatología disminuya. Si una persona acude con estado de ebriedad, la dosis no va a funcionar adecuadamente. Una persona borracha no puede vacunarse”, agregó.

