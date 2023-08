Loreto: sicarios asesinan a balazos a dueño de discoteca en distrito de San Juan

Familiares de la víctima señalaron que el crimen se registró dentro del local, donde escucharon hasta 10 disparos, de los cuales 3 le habrían impactado a Raúl Lizama López.

Dos sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a balazos a Raúl Lizama López, dueño de una conocida discoteca, ubicada en el kilómetro 3.5 de la carretera Iquitos-Nauta, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto, informaron fuentes de la Policía Nacional.



Según Joicy López, familiar de la víctima, el hecho se registró dentro de su local, donde escucharon hasta 10 disparos, de los cuales 3 le habrían impactado al hombre, quien, pese a recibir auxilio, llegó sin vida al Hospital Iquitos.



Alertados por el hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú emprendieron el plan cerco para dar con el paradero de los asesinos; pero sin éxito. Los testigos comentaron que los delincuentes usaban gorras y capuchas al momento de perpetrar el crimen.



Raúl Lizama López era dirigente en el lugar, donde existen diferentes disputas por terrenos. Sus familiares, en medio de escenas de dolor, pidieron justicia.



Delincuentes le cortaron el rostro a una joven para robarle sus pertenencias

Una mujer fue asaltada por dos adolescentes de 16 años la madrugada del sábado en la avenida Del Mercado en San Juan de Lurigancho. Los menores le cortaron el rostro a su víctima para quitarle sus pertenencias.

Susana Minchan Aparicio (29) sentó la denuncia en la comisaría de 10 de Octubre contra los menores que fueron identificados con las iniciales de RFCZ y FAGO. Ella regresaba a su vivienda cuando fue interceptada por los malhechores y se mostró mortificada tras enterarse que ambos jóvenes fueron detenidos, pero liberados a las pocas horas.

"Dos chicos me cogotean con un cuchillo de cocina y uno de ellos me corta la cara mientras el otro intenta sacarme el celular dentro de mi cartera. De pronto alguien aparece en una moto y grita 'suéltenla'. Hoy me enteró que les dieron la libertad a los menores", contó Minchan Aparicio a RPP Noticias.

Los padres de ambos menores se han comprometido a pagarle a la víctima todos los gastos médicos para su recuperación. Sin embargo, la agraviada exige a la Municipalidad de San Juan de Lurigancho más patrullaje en el distrito.