Los colegios del Perú desde adentro: ¿Qué dicen los profesores a dos semanas del inicio de clases?

En Loreto, más del 70% de las 3900 instituciones educativas públicas de la región evidencian déficit en su infraestructura.

así quedó el colegio República Federal de Alemania del distrito de Jacob Hunter en la región Arequipa que se inundó con las lluvias.

A dos semanas del inicio del año escolar 2023, la situación de los colegios públicos del país sigue preocupando por la existencia de aulas dañadas, problemas en la infraestructura, falta de mobiliario, ausencia de herramientas tecnológicas y otras carencias. RPP Noticias recogió la voz de profesores en Arequipa, Chiclayo, Iquitos y Puerto Maldonado que nos cuentan su realidad.



Arequipa: Mejores condiciones para los centros educativos

El colegio República Federal de Alemania del distrito de Jacobo Hunter, en Arequipa, se inundó con las lluvias. Ocho aulas quedaron inhabitables y se cayó la malla que cubría el patio. Abigael Sonnco, docente de esta institución, reclama mejores condiciones.

“Se debe priorizar la infraestructura y el equipamiento a las instituciones educativas. También los recursos tecnológicos. Ya estamos en otro siglo y aún contamos con instituciones educativas que no cuentan con un proyector, un televisor o una laptop en las aulas. Eso deberíamos de tocar y modernizar las instituciones educativas”, manifestó.

Debido las lluvias el material educativo se vio destruido.

Lambayeque: "Hay muchos alumnos que no tienen internet"

En Chiclayo, Lambayeque, las condiciones de algunos colegios también preocupan. Edén Pita, profesor de la Institución Educativa Mater Admirábilis del distrito José Leonardo Ortiz, explica que tienen inconvenientes para enseñar y esa situación se arrastra desde la pandemia cuando se hacían clases virtuales.

"Esas limitaciones para nosotros (los docentes) han sido muchas. Por ejemplo, en la virtualidad muchos alumnos no poseen un equipo electrónico que no les permite trabajar de manera cómoda, tranquila. Hay muchos que no tienen internet, hay muchos que no tiene computadora, solo trabajan con celular y eso dificulta mucho. Esperamos que este año, por lo menos, las autoridades den una solución pronta", comentó.

La institución educativa Mater Admirabilis de José Leonardo Ortiz tuvo que ser entregada el año 2022. Sin embargo, este año los escolares tampoco estudiarán ahí por la infraestructura inadecuada.

Loreto: Comunidad educativa apoya en refacciones

En la selva peruana, en Iquitos, Loreto, el colegio Fernando Lores Tenazoa, uno de los más antiguos de la ciudad, está en riesgo de no ofrecer clases presenciales en este 2023 si no se repara el techo, indicó Julio Vidurrizaga, director y profesor de la institución. El docente relata que ellos mismos han tenido que organizarse para encontrar una solución.

“Tenemos dificultades con la cobertura, el techado, porque ha estado a punto de colapsar, pero nosotros el año pasado, con presupuesto propio de la institución, con actividades que se han realizado, con la donación de nuestros exalumnos, de nuestros padres de familia, los mismos docentes, se ha podido refaccionar en parte y de esa manera es que el año pasado se ha regresado ya en el mes de octubre”, sostuvo.

Madre de Dios: Colegio funciona hace 30 años en local prestado

Y en la región Madre de Dios, la institución educativa Estela Maris de la ciudad de Puerto Maldonado necesita una refacción, pues el 60 % de las aulas presenta algún tipo de deterioro, al igual que los baños y el cerco perimétrico, según cuenta la profesora Carmen Pilares.

"Este año no hemos tenido mucha atención. Las aulas requieren atención sobre todo en lo que es el cielo raso en los ambientes prestados dónde venimos funcionando. Más de treinta años que la institución educativa funciona en ambientes prestados por la UGEL Tambopata", señaló.

El ministro de Educación, Óscar Becerra, dijo que la brecha en infraestructura educativa es de 152 mil millones de soles y alrededor de 30 000 instituciones educativas deben ser reconstruidas. Una tarea gigante, pero urgente de resolver.

Más de mil locales escolares están a punto de colapsar y al menos el 65% no tienen agua potable, para solucionar esta brecha se necesita 152 mil millones de soles según el Minedu.