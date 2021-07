Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Flickr

La empresa Enel informó que este sábado y domingo, 24 y 25 de julio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

MARTES 27-07-2021

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

A.H. SANTA MARIA AMPLIACION SECTOR 28 DE FEBRERO MZ Z1, Z2, Z2 PRIMA, A.H. VILLA 2 DE ENERO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, R, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A1, B1, C1, C2, D1, F1, G1, I1, M1, S1, H1, E1, J1, L1, K1, N1, O1, P1, R1, W1, U1, T1, X1, Y1, Z1, V2, AGRUP. FAM. MERCEDES CABANILLAS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, A1, E1, E2, E3, C1, D1, D2, F1.

CARABAYLLO 08:30 – 18:30

URB. LA PLANICIE II ETAPA MZ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B9, B10, B11, B12, B13, B14, URB. LA PLANICIE I ETAPA MZ A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A18, A19, A20, B4, B5, B6, B7, B9, VILLA CLUB 4, AV. PERIURBANA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, VILLA CLUB 5, AV. COLECTORA MZ A, B, C, D, E, F, G, J, T, U, V, GARITA DE CONTROL, LOCAL COMERCIAL, VILLA CLUB 3 MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, 0, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, GARITA DE CONTROL, A.H. LAS CASUARINAS DE SAN PEDRO MZ A, B, C, H, I, J, A.H. SANTA FILOMENA DE SAN PEDRO MZ A, PARCELA 42 LA MOLINA SAN DIEGO-VALLE CHILLON, VILLA CLUB 2, AV. PERIURBANA MZ B, C, D, E, H, I, M, N, O, Q, R, S, X, T, U, V, VILLA CLUB 1 MZ E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, W, X, A.H.SAN BENITO I ETAPA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, Ñ1, E1, E1 PRIMA, J1, J PRIMA, W, X, A.H. SAN BENITO II ETAPA MZ A1, B1, B2, F1, U, E1, G1, D1, V1, O1, L1, H1, I1, K1, J1, N1, M1, Q1, R1, T1, S1, V, Y, V1, U1, V3, W, W1, W2, W3, X, Z, B2 PRIMA, V3, L4, A.H. SAN BENITO III ETAPA MZ M1, L1, Q1, A.H. SAN BENITO IV ETAPA AMPLIACION MZ 6, K2, L3, L4, L5, L6, 3, L3, L6, L7, L8, O1, P1, V1. SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00 ASOC. LOS DOMINICOS MZ H, M, URB. KAMA I MZ J, H, I, K, L, ASOC, VIV. SAN REMO MZ I, URB. CALIFORNIA DE SANTA ROSA MZ N, O, URB. KAMA II MZ A, C, D, E, F, G, L, URB. LA FLORIDA MZ B, B PRIMA, ASOC. PROP. UNIVERSO MZ B, C, D, E, F, G, H,

SAN ANTONIO DE CHACLLA 10:00 – 16:00

URB. UNION BELLAVISTA ANEXO 22 MZ BJ, ASOC. POB. EL CERCADO ANEXO 22 MZ AO, AX,

SUPE 07:30 A 17:30

C.P. Venturosa Baja; ubicados en el distrito de Supe.

VIERNES 30-07-2021

CALLAO 08:30 – 12:30

ASOC. 200 MILLAS MZ A, E, F, G, H, I, J, M, MERCADO 200 MILLAS.

SÁBADO 31-07-2021

CALLAO 08:00 – 18:00

JR. LORETO CUADRA 3 Y 4.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:30

A.H. VIRGEN DE FATIMA LA ENSENADA MZ A, A PRIMA, B, B PRIMA, C, C PRIMA, D, D PRIMA, E, E PRIMA, F, G PRIMA, A. H. SIMON BOLIVAR MZ M1.

