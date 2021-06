Colectivo Marcha del Orgullo, organizador desde hace dos décadas de la Marcha del Orgullo LGBTI de Lima, realizará transmisión virtual desde el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). | Fuente: Andina/Referencial

La Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Trans e Intersexual (LGBTI) de Lima se realizará por segundo año consecutivo de manera virtual este sábado 26 de junio.



La transmisión se llevará a cabo desde el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) a partir de las 4:00 p. m. y la difusión será vía Facebook Live en el fanpage del Colectivo Marcha del Orgullo.



"Decidimos no convocar a las calles, debido al estado de emergencia sanitaria por el COVID-19 que aún se mantiene. Si bien hay descensos y fallecimientos en el país, no podemos bajar la guardia ni propiciar una actividad masiva en este instante. La Marcha del Orgullo LGBTI que organizamos, desde hace 20 años, convoca no solo a jóvenes sino también a adultos y adultos mayores, que podrían ser afectados por el virus", indicó Jorge Apolaya, activista y vocero del Colectivo Marcha del Orgullo.



DEMANDAS DEL COLECTIVO

De acuerdo con los organizadores, el lema escogido para este año es "Bicentenario con Resistencia y Visibilidad: Por un Perú con Igualdad para Todos", con el cual denunciarán la inacción del Estado para proteger los derechos de las personas LGBTI, así como a las candidaturas presidenciales de la segunda vuelta electoral.



"Hemos tenido una contienda entre Pedro Castillo y Keiko Castillo, dos líderes de partidos políticos sin propuestas genuinas por la igualdad y la equidad. Sin duda, nos esperan nuevamente cinco años de lucha constante con los grupos conservadores, sean de izquierda o de derecha", dijo Apolaya.



Por otro lado, el activista remarcó que el panorama en el próximo Congreso tampoco se muestra alentador, pues los parlamentarios fundamentalistas han obstaculizado y seguirán obstaculizando leyes en favor de las poblaciones de la disidencia sexual y de género, entre ellas la de matrimonio igualitario y la de identidad de género para el cambio de nombre y sexo en los DNI de las personas trans.



El evento establecerá contacto en vivo con diferentes ciudades del Perú donde se realizan Marchas del Orgullo. El cierre del programa artístico estará a cargo de la cantante Susan Ochoa, ganadora de la categoría de “mejor intérprete” en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

SALDRÁN A LAS CALLES

A diferencia de Colectivo Marcha del Orgullo, la plataforma Orgullo Diverso señaló que lo celebrarán de manera presencial bajo el lema "No hay Bicentenario sin Orgullo: Existimos y Resistimos".

En un comunicado, indicó que salir a las calles es necesario y urgente para levantar la voz y exigir derechos que, en la crisis sanitaria, han sido vulnerados.

El punto de partida es la plaza San Martín, desde las 3:00 p.m., donde se congregarán para recorrer las avenidas Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega, Paseo Colón, Paseo de la República y 28 de Julio hasta el Parque Cervantes, en la cuadra 4 de la avenida Arequipa.





