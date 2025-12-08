Marina de Guerra incrementa vigilancia en costas peruanas tras fuerte terremoto en Japón

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú comunicó en su boletín informativo que se incrementa la vigilancia en las costas peruanas, tras el reporte de un sismo de magnitud 7.6 que sacudió el norte de Japón y obligó a activar una alerta por tsunami en el país asiático.

Según la USGS, el movimiento sísmico se registró a las 09:15:11 hora peruana (14:15:11 UTC), localizado a 73 km ENE de Misawa y con una profundidad de 53.06 km.

"Luego de un análisis y evaluación a través del Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de esta Dirección, se comunica que se intensifica la vigilancia. Se mantendrá en constante vigilancia dicho evento", comunicaron.

#ÚltimoSismoInternacional

INFORMACIÓN - SE INTENSIFICA VIGILANCIA

08-12-25 09:15:11

Magnitud: 7.6 Mw

Referencia: 73 km ENE of Misawa, Japan

Profundidad: 53.06 km

Fuente: USGS pic.twitter.com/TYRYPABI0j — Hidrografía Perú (@DHN_peru) December 8, 2025

Activación de alerta de tsunami en Japón

Según la agencia EFE, el sismo alcanzó en la ciudad de Hachinohe el nivel 6 superior en la estaca sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, así como el nivel 6 inferior en los pueblos de Oirase y Hashikami.

Al respecto, la JMA activó una alerta de tsunami de hasta 3 metros de altura para las costas de la prefectura de Aomori, la vecina Iwate y la punta sur de la isla de Hokkaido, la más septentrional del archipiélago, que se prevé que llegue pasada la medianoche local.

Además, se activó la alerta de tsunami de hasta un metro para las prefecturas de Miyagi y Fukushima, así como para las costas del sur de Hokkaido.

Asimismo, se informó sobre una alerta menor por posibles cambios en el nivel de la marea en la totalidad de las costas del Pacífico del territorio japonés.