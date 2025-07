Mario Hart exige "todo el peso de la ley" a responsable de tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Hart, esposo de la actriz y modelo Korina Rivadeneira, exigió que se aplique "todo el peso de la ley" al responsable de haber realizado tocamientos indebidos contra su pareja durante una presentación del espectáculo Dioses del Circo: Virtuoso.

La denuncia fue presentada por Rivadeneira, quien permaneció cerca de dos horas en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Surco, donde brindó su manifestación ante las autoridades.

A su salida de la dependencia policial, Mario Hart se pronunció brevemente ante los medios, instando a que cualquier persona que haya sido víctima de situaciones similares denuncie.

"No puedo declarar, pero simplemente motivar no solamente a las mujeres, sino a cualquier persona en general, que, si son vulnerados de esta manera, denuncien, que no se queden callados. No solamente chicas que han sido vulneradas en el circo, en general", comentó.

Mario Hart pide justicia para Korina Rivadeneira Por otro lado, el piloto de autos confía en que la justicia sancione como corresponde al responsable por lo cometido. "Creo que las autoridades están haciendo lo correcto, y ojalá sea así siempre. Espero que le caiga el peso de la ley, como debe ser", manifestó. Las investigaciones estarán a cargo del Ministerio Público. De acuerdo con la Ley N.º 30314, los tocamientos indebidos constituyen acoso sexual y son considerados un delito. La pena por este tipo de agresión puede oscilar entre los tres y ocho años de prisión efectiva.

¿Qué pasó con Korina Rivadeneira?

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales la denuncia hecha por Koina Rivandeneira contra uno de los artistas del circo que la sacó a bailar al escenario y le tocó el trasero cuando regresaba a su silla, según muestran las imágenes.

El espectáculo al que acudió la modelo y presentadora venezolana, de 33 años, se anunciaba como 'los acróbatas más bellos del planeta', dirigido a un público mayor de 18 años, y tenía una programación anunciada desde el 18 de julio al 17 de agosto en la Cúpula de las Artes, ubicada en el distrito limeño de Surco.

Tras la denuncia de Rivandeneira, la producción de Dioses del Circo: Virtuoso ofreció el lunes sus disculpas por el incidente y anunció que había separado del espectáculo al artista involucrado.

En tanto, el programa de televisión Desvelados, informó que el denunciado es un bailarín húngaro que, a raíz de la acusación, fue detenido preventivamente por la Policía Nacional en el distrito de Miraflores.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis