"Estoy indignado": Mario Hart defiende a Korina Rivadeneira por tocamiento indebidos en show

Mario Hart rompió su silencio ante los tocamientos indebidos que sufrió su esposa Korina Rivadeneira por parte de un bailarín en el show Dioses del Circo en la noche del último domingo 20 de julio.

El piloto de carreras afirmó estar “indignado” con la producción del show y calificó de “injustificable” el accionar del bailarín durante el espectáculo donde asistió la actriz y modelo venezolana junto a un grupo de amigas.

“Definitivamente estoy indignado ante este hecho lamentable. Es totalmente injustificable porque Korina, que al igual que las demás chicas, van a este circo con la intención de pasarla bien, de pasar un buen rato y disfrutar un show”, comentó Hart.

Del mismo modo, el conductor de televisión contó que se dirigió al circo para hablar con los responsables y aclarar la “lamentable situación” que vivió la madre de sus dos pequeños hijos con uno de los bailarines.

“Quería saber qué fue lo que sucedió y saber cuáles eran las medidas que los responsables de este circo iban a tomar ante este hecho”, sostuvo Hart en diálogo con María Pía Copello en el programa Mande quien mande.

En ese sentido, el exintegrante de Combate mencionó haberse indignado también con un video donde vio a una de las personas encargadas tratando de “minimizar y justificar” el hecho deslizando que Korina habría “malinterpretado la situación”.

“Fui a buscar al dueño y al responsable del show. Felizmente, esta persona accedió a tener una conversación conmigo. Fueron al circo, me reuní con ellos. Me ofrecieron disculpas. No solo a mí, sino también a mi esposa Korina”, explicó.

Korina Rivadeneira y Mario Hart se casaron el 22 de abril de 2017. | Fuente: Instagram

Mario Hart mostró su apoyo a Korina Rivadeneira: “El daño ya está hecho”

De acuerdo con Mario Hart, tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) como el Ministerio de la Mujer ya estarían investigando el caso que involucra a su esposa Korina Rivadeneira y al show Dioses del Circo.

“Agradezco la preocupación de estas entidades para poder tomar cartas en el asunto. Lo que toca hacer ahora es dejar que las autoridades hagan lo suyo, ejecuten de la manera que tengan que ejecutar y que quede como un antecedente de que nadie tiene porque pasar por esta situación”, manifestó.

Por último, recalcó su apoyo a la exactriz de Al fondo hay sitio. “Yo apoyo a mi esposa, le dije que estaré con ella hasta el final en esta situación. Que pase lo que tenga que pasar”, aseveró la personalidad de televisión.

“El daño ya está hecho, el mal rato ya pasó. Creo que absolutamente nadie tiene derecho a vulnerar de esa manera, no solo a una mujer, sino a una persona sin su consentimiento”, añadió Hart.

Dioses del Circo se disculpó con Korina Rivadeneira y separó a bailarín

La producción de Dioses del Circo emitió un comunicado este lunes 21 de julio donde brinda disculpas públicas a Korina Rivadeneira y a sus acompañantes por el lamentable incidente con uno de sus bailarines.

"Lamentamos profundamente lo sucedido y reconocemos el malestar y daño que pudo haber causado este hecho, tanto a nivel personal como público. Para nosotros, es fundamental preservar un ambiente de respeto y cuidado hacía todos los invitados. Lo ocurrido no refleja los valores que promovemos como espectáculo, donde priorizamos la elegancia, profesionalismo y buen trato", se lee.

En esa misma línea, la producción decidió la separación del bailarín involucrado en tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira.

"Hemos tomado la decisión de separar de manera inmediata al integrante involucrado, procediendo con la rescisión de su contrato, en coherencia con nuestro compromiso ético y con e bienestar del público y del elenco", señaló.

