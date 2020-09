Jorge Montenegro llegó hasta Arequipa donde se reunió con los consejeros regionales para destrabar el proyecto Majes Siguas II. | Fuente: RPP Noticias

Tras el pronunciamiento público del presidente Martín Vizcarra, el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, dijo que todos tienen derecho a resarcirse en el tema personal. “No podemos ser perfectos en todo, ni en nuestras casas", expresó.



Montenegro mencionó que no se debe descuidar el tema político, ya que todos tienen que sumar. “La unidad hoy en día se debe tener un sinceramiento, no podemos fraccionarnos cuando tenemos una pandemia, estamos detrás de un presupuesto para el próximo año. Tenemos muchas cosas en camino y no quisiéramos postergarlas”, sostuvo.



Por ello, dijo que hacen un llamado a la unidad para dar seguridad y no deben involucrar a las Fuerzas Armadas en un tema político.



Asimismo, comentó que el presidente ya pidió las disculpas del caso y ahora están trabajando en propuestas que viene desarrollando el Ejecutivo. “Seguimos haciendo nuestras labores normales, el Perú no puede parar”, indicó.



Por otro lado, el ministro Montenegro señaló que el día sábado la demanda competencial fue aprobada, por lo cual hoy ha sido presentada por el procurador del Ministerio de Justicia ante el Tribunal Constitucional, esto a efecto de que se pueda evaluar lo que está demandando el Congreso. Además, mencionó que ya se está trabajando una medida cautelar mientras no resuelva el TC.



Ante la posible vacancia del presidente, Martín Vizcarra, el titular de Agricultura indicó que ocasionaría una paralización total, ya que están tratando de hacer frente a la pandemia de la COVID-19 y la economía no ha sido óptima a partir de abril. Actualmente están trabajando en la recuperación.



Jorge Montenegro llegó hasta Arequipa donde se reunió con los consejeros regionales para destrabar el proyecto Majes Siguas II, que generará más de 100 mil puestos de empleo directo y permitirá ampliar la frontera agrícola en 38 mil hectáreas.