La SUNEDU, hasta la fecha, solamente ha aprobado sólo 7 de 51 programas de medicina que hay en las universidades peruanas. | Fuente: Prensa Sunedu

Un estudio liderado por el Dr. Giuston Mendoza-Chuctaya reveló que, entre el 2009 y 2019, el 42,8% de los alumnos del último ciclo de Medicina Humana que realizaban su SERUM no lograron aprobar el Examen Nacional de Medicina (ENAM), una prueba de 200 preguntas de opción múltiple y razonamiento clínico diseñada para medir los conocimientos fundamentales del futuro médico general.

El estudio, recientemente publicado en el Acta Médica Peruana, mostró que la incidencia de reprobación fue mayor en los egresados peruanos de universidades privadas y del extranjero, donde el 34% y 79% de estudiantes no alcanzaron el puntaje mínimo, respectivamente. En el caso de las universidades públicas, la cifra de desaprobados es del 31%.

Se indica además que, de estas universidades, solo tres registraron menos del 20% de desaprobados: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (7%), la Universidad Nacional de Piura (17%) y la Universidad Pedro Ruiz Gallo (19%). Las demás llegan hasta un 55% de desaprobados, como es el caso de la Universidad Nacional de Amazonía del Perú; a un 49% en la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga en Ica; 48% en la Universidad Nacional del Altiplano en Puno y 42% en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima.

En el caso de las universidades privadas, el nivel de desaprobación más alto es el alcanzado por la Universidad César Vallejo, donde el 70% de los estudiantes de medicina desaprueba este examen; en la Universidad Privada San Juan Bautista, desaprueba el 63%; la Universidad de Chiclayo y la Universidad Peruana de los Andes el 62%, y en la Universidad Privada Antenor Orrego y la Universidad Ricardo Palma el 42%.

Debilitamiento de Sunedu pone en riesgo calidad de formación

El estudio también advierte un crecimiento acelerado de las escuelas de medicina: de las 24 que ofrecían la carrera en 1998 aumentaron a 52 en el 2016. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), hasta la fecha, solamente ha aprobado los programas de siete de estas universidades. El reporte resalta que, si bien este aumento de oferta podría cubrir el déficit de personal de la salud, se requiere no solo cantidad, sino también profesionales competentes y de calidad.

Uno de los motivos que explica estos resultados es que las universidades no cuentan con los instrumentos adecuados, sugiere el Dr. Jesús Valverde, médico intensivista del Hospital 2 de mayo. “No hay lo que llamamos médicos docentes para la formación de médicos. Ya la mayoría de los hospitales están saturados, pero la cantidad de alumnos ha aumentado de manera importante. Están yendo a hospitales o postas fuera de la ciudad, donde no hay una formación docente”, señala.

En esa línea, según cifras del Colegio Médico del Perú, en la Universidad Nacional Federico Villarreal los seis residentes de medicina cuentan con un solo docente; mientras que en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos hay apenas un médico tutor para los 15 residentes.

“Sunedu ha exigido que los médicos docentes estén en planilla, tengan un horario, tengan maestría y especialización. Nuestra preocupación es que, en el futuro, cuando Sunedu dé marcha atrás, no haya control y queden abandonados. Atenderse con un profesional no calificado, sobre todo en salud, sería muy lamentable”, enfatizó el Dr. Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú.

Para él es fundamental fortalecer a las universidades en su formación para nuestro futuro personal médico. Señaló que actualmente hay profesionales de la salud de primer nivel que se van del país y teme que la situación se agrave. Considera que, aumentando el presupuesto en docencia, gestionando mejor la cantidad de plazas y dando oportunidad a médicos nombrados, se puede revertir este complicado panorama.

La reprobación de este examen no ha sido un factor que impida a los médicos poner en práctica su profesión. En el programa Ampliación de Noticias el doctor Elmer Huerta, consejero médico de RPP, alertó que Indecopi llama “barrera burocrática” el pedido del Colegio Médico del Perú para considerar los resultados del ENAM como requisito para entrar al campo laboral.

“La gran pregunta es: ¿Qué están formando estas universidades? Este es un examen que un estudiante de medicina tiene que responder. Los médicos de estas universidades están practicando medicina [tal vez] en los barrios más pobres del Perú, dando un servicio de medicina pésimo a los pobladores, mientras que los que tienen dinero van a las clínicas privadas donde están los más calificados. Eso se llama desigualdad”, afirmó.