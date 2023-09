¿Me pueden prohibir tener mascotas en mi departamento si vivo en un condominio?

Audios:

13 Sep 2023 - 02:50 Recientemente, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo que presentó un ciudadano contra de la junta de propietarios de un condominio que prohibía la tenencia de mascotas. Esta decisión, según indicaron algunos especialistas, va en contra de lo establecido en el año 2019, cuando el mismo TC determinó que las juntas de propietarios no podían prohibir a los vecinos la tenencia de mascotas en edificios. No obstante, el abogado civil Yuliano Quispe, en diálogo con RPP Noticias, explicó que ambas sentencias no se contradicen sino, por el contrario, se complementan. ¿A qué se refiere con ello? Entérate en este audio. Escuchar 02:50

13 Sep 2023 - 03:04 A raíz de esta nueva sentencia del TC, ¿qué debemos saber sobre la tenencia de mascotas en condominios? "Este nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional (...) lo que en buena cuenta te dice es que si en el reglamento interno (del condominio) existe una prohibición para que puedas transitar conjuntamente con tu mascota, entonces esa restricción es permitida", explicó Yuliano Quispe. Remarcó, asimismo, que la tenencia de animales domésticos puede ser permitida siempre y cuando la respectiva junta de propietarios lo habilite previo acuerdo. Caso contrario, se estaría afectando "el derecho de propiedad y libre desarrollo de la personalidad de uno de los propietarios". Conoce más detalles en este audio. Escuchar 03:04

13 Sep 2023 - 01:12 No obstante, precisó que existen situaciones excepcionales donde al dueño del inmueble no se le puede prohibir que tenga una mascota. "Obviamente que va a haber situaciones específicas, por ejemplo, personas con cierto tipo de discapacidad que van a necesitar el uso ciertas mascotas para poder transitar. Eso evidentemente es válido y no se le podría restringir", sostuvo. Escuchar 01:12