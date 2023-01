En otro momento, el titular del MEF descartó la entrega de un nuevo bono en beneficio de las familias, tal como se hizo el año pasado con el Bono Alimentario y el bono Yanapay. "Recordemos que los bonos se dieron en un contexto donde la economía estaba cerrada, donde los peruanos no podían trabajar y la única forma de poder sobrevivir era a través de estos recursos directos", mencionó Contreras. "En este momento no se contempla un bono generalizado como el Bono Alimentario que se dio el año pasado o el bono Yanapay, pero es algo que no podemos descartar de plano porque depende del espacio fiscal. Si vemos un deterioro en las condiciones de vida de las familias, podríamos implementar algún tipo de medida adicional", agregó.