Migraciones restableció sistema para renovación de pasaporte en Aeropuerto Jorge Chávez

Usuarios denunciaron a través del Rotafono la interrupción de los trámites de pasaporte de emergencia en la sede de Migraciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Desde el terminal aeroportuario, Javier Mendoza -uno de los pasajeros afectados- indicó que el problema se registró desde anoche, alrededor de las 10:00 p.m., y persistía hasta las 7:00 a.m.

El usuario indicó que hay casos de pasajeros que han perdido sus vuelos, debido a la falla en el sistema de Migraciones.

“Hay varios pasajeros que ya perdieron los vuelos y la persona encargada nos indicó que teníamos que acercarnos a cada aerolínea para que puedan hacer las reprogramaciones, como si fuera sencillo o gratis”, reclamó.

“Mi vuelo sale al mediodía, pero no quisiera correr esa suerte”, agregó.

En su cuenta de X (antes Twitter), Migraciones informó a las 7:35 a.m. que ya se encuentran restablecidos los servicios interrumpidos, debido a un “corte de energía eléctrica”.

#Atención l Ya se encuentran restablecidos los servicios que se vieron interrumpidos, debido a un corte de energía eléctrica. #EstamosATuServicio — Migraciones Perú (@MigracionesPe) January 31, 2025

Pasajeros perdieron sus vuelos

Entre los pasajeros afectados también está Katherine, quien perdió su vuelo a Miami (Estados Unidos), programado para salir a las 7:00 a.m., porque no pudo obtener el pasaporte a tiempo.

La usuaria contó a RPP que, si bien el servicio se reanudó, no le querían emitir un pasaporte, debido a que ahora no tiene un vuelo programado.

La reprogramación le costará a Katherine un promedio de mil dólares, que sí podría pagar, pero teme que el sistema se vuelva a caer y el gasto sea en vano.

“Quiero estar segura de que el sistema no se va a caer y no me quieren dar un pasaporte, porque no tengo un vuelo”, comentó.

Al igual que Katherine, en este punto del aeropuerto hay muchas personas que se preguntan quién va a reponer los gastos por reprogramación de vuelos o compras de un vuelo adicional.

Se restableció el sistema para tramitar pasaportes en el aeropuerto. | Fuente: RPP