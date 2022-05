Miguel Jaramillo en RPP | Fuente: RPP

Miguel Jaramillo Baanante, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), señaló hoy a RPP que el nivel educativo es una variable en la que el Gobierno del presidente Pedro Castillo puede "influenciar" para combatir el trabajo forzoso en el país. Sin embargo, consideró que la actual gestión perulibrista no está considerándolo como prioridad

“Mejorar la educación [no] parece ser una prioridad de este gobierno. Parece una cosa elemental que todos los niños peruanos accedan al mismo nivel de calidad educativa independientemente de donde nacieron, […] cosa fundamental para un gobierno que quiere ser del pueblo. Pero, lamentablemente, no vemos una señal de que eso sea una prioridad” señaló.

Asimismo, consideró que, a nivel general, el Ejecutivo no está haciendo mayores esfuerzos para detener el trabajo forzoso en el Perú.

“Me parece que el gobierno más bien va en la otra dirección. Se ha enfocado en incrementar los beneficios de la pequeña élite que ya goza de protección frente a la ley. Los trabajadores que tienen un contrato formal por tiempo indefinido es una pequeña porción de la fuerza laboral. Ese es el foco de este gobierno, porque esa es su clientela política”, explicó.

En ese sentido, lamentó que “el resto de la fuerza laboral” no tenga “ninguna garantía ante la ley” y que, actualmente “está abandonada por este gobierno”

Trabajo forzoso y precariedad laboral

Por otro lado, el investigador de GRADE explicó que trabajo forzoso y precariedad laboral “son conceptos diferentes”

“Todo trabajo forzoso es precario, pero el trabajo informal es un ámbito más amplio. El trabajo forzoso tiende a estar focalizado en actividades, muchas de ellas, ilegales. La minería ilegal, por ejemplo, es un foco terrible de trabajo forzoso. Mientras que la informalidad cubre prácticamente toda la estructura productiva del país”, refirió.

En esa línea, destacó que trabajo forzoso “no es solamente cuando no hay contrato” laboral de por medio, sino cuando también hay una “coacción” que puede implicar la violencia contra los trabajadores

“Trabajo forzoso no es solamente el que no tiene contrato, porque la mitad de las relaciones asalariadas en el país no pasan por un contrato laboral, pero en este caso tiene que haber el ejercicio de la violencia contra estas personas. Tienen restricciones para la movilidad, pueden estar encerrados en cierto ámbito. Hay en general un conjunto de acciones que subvierten su libertad individual” explicó.

Trabajo forzoso y precariedad laboral en las regiones del país

Respecto a la presencia del trabajo forzoso en el Perú, Miguel Jaramillo señaló que tiene una “relación” con la pobreza presente en varias regiones del país.

“Donde hay actividades ilegales, la probabilidad de que haya trabajo forzoso es más alta. En el caso de Madre de Dios, la minería ilegal y el trabajo forzoso están muy interrelacionados”, refirió.

Además, consideró que el aumento del sueldo mínimo, que rige desde hoy en el país, no necesariamente contribuiría a reducir la precariedad laboral, pues hay diferencias económicas en las regiones

“Si miran las regiones más pobres es donde más precariedad laboral se encuentra. Nosotros tenemos normas laborales para todo el país, [como] el salario mínimo, pero tenemos varias regiones donde el salario promedio de la población está por debajo del mínimo”, explicó.