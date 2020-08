“Es muy importante entender que la cuarentena focalizada", señaló el decano del CMP. | Fuente: Twitter

Esta tarde, en RPP Noticias, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, se pronunció sobre el pedido de confianza del actual presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, ante el Congreso de la República.

Al respecto, criticó que el actual premier haya tildado de “pequeño rebrote” el incremento de contagios de COVID-19 en el país, que este domingo ascendió a más de 7 000 en una sola jornada.

“Ha minimizado el premier al hablar de un ‘pequeño rebrote’, porque realmente es increíble cómo la curva se está dirigiendo hacia arriba; no solo en Lima, sino en regiones. (…) Si no se entiende [la cuarentena focalizada] y no va acompañada de las medidas, esto apunta a un regreso a una cuarentena generalizada, total, como se hizo en el pasado”, explicó.

Para Palacios, es necesario que el Gobierno comprenda el concepto de una cuarentena focalizada, de modo contrario, cree que es posible regresar a una cuarentena general.

“Es muy importante entender que la cuarentena focalizada, que es por lo que se está apostando hoy día, tiene que ir acompañada de acciones sanitarias que comprometan necesariamente, de la mano, estrechamente articuladas al Gobierno, a los Municipios y a los agentes comunales, porque de lo contrario, esas acciones que se están pensando son limitadas, carecen de profundidad, se quedan en la superficialidad”, señaló y lamentó que el Gobierno no ejecute “acciones concretas”.

Por otro lado, el decano del CMP señaló que, si se regresa a una cuarentena general, durante ese periodo se deberán realizar las pruebas rápidas y moleculares en la población confinada, de modo que se pueda “cortar la transmisibilidad” de la COVID-19.

“El premier ha minimizado las características y los sueños que tiene la población peruana en el sistema de salud. Apuntamos hacia una seguridad social de salud universal, gratuita y de calidad. Lo que anunció Vizcarra es viable, lo que debe haber es un consenso político con todas las fuerzas vivas de la política en el Perú, porque sin la voluntad de querer hacer estos cambios, poco se va a avanzar. Técnicamente es viable la articulación”, señaló.

Falta de personal médico

Con respecto a la falta del personal médico y al personal de salud que se ha contagiado con el coronavirus, Palacios rescató la implementación de más camas de cuidados intensivos, sin embargo, criticó el Decreto de Urgencia 090, pues consideró que las colegiaturas se pueden realizar rápidamente de manera virtual.

“El decreto de urgencia 090 es apresurado y hasta innecesario. El Colegio Médico, a inicios de la pandemia, activó el mecanismo de la colegiatura virtual. Hemos colegiado a 2900 médicos vía virtual, a 986 médicos especialistas vía virtual en medios de 48 horas. Nos queda un sinsabor porque hemos estado trabajando en la colegiatura virtual para miles de médicos (…) y sin embargo ahora sale este decreto que nos regresa al año 76”, comentó.