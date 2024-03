Mineros alistan movilización contra propuesta de extender plazo de inscripción al Reinfo

Actualidad Mineros protestarán contra el Congreso frente a ley que perjudicaría la actividad artesanal.

Franco Becker indicó que solo un 8 % de mineros artesanales que buscaron formalizarse lo han logrado. | Fuente: RPP

El presidente de la Confederación de Mineros Artesanales del Perú, Máximo Franco Becker, aseguró que este gremio viene luchando por su formalización desde hace 12 años y que se busca un marco normativo que garantice este proceso.

En diálogo con Ampliación de Noticias, apuntó que solo un 8 % de mineros artesanales que buscaron formalizarse lo han logrado, y que el principal obstáculo para ello es el contrato de explotación.

“Nos piden como requisito principal para la formalización acreditar la propiedad, una de las formas es el contrato de explotación, ese contrato no depende del minero artesanal, sino del titular minero, entonces por ahí no podemos lograr ese contrato", mencionó.

Frente a la propuesta para extender por 90 días la fecha del cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), Franco mostró su preocupación y reveló que vienen promoviendo una movilización de pequeños mineros y mineros artesanales de todo el Perú para el 11 de marzo.

Falta de acuerdos

En tanto, Dante Pinto, abogado y consultor de formalización minera, mencionó que existe una confusión entre mineros informales e ilegales, y que son los primeros los inscritos en el Reinfo, así como también son las principales víctimas de la minería ilegal.

Precisó que la principal dificultad para pasar a la formalización es la falta de acuerdos en los contratos de concesión, a manos de empresas con los recursos económicos suficientes para hacerse de ellos.

“No se ponen de acuerdo en el monto, y esto pasa también en la minería metálica, principalmente en el oro. Es una situación que no se ha puesto a investigar realmente en el Gobierno, hay 90 mil inscritos en el Reinfo y este plazo perentorio que vence el 20 de marzo va a dejar fuera de este proceso de formalización a casi 70 mil personas", indicó.

Por su parte, Franco Becker, resaltó la importancia de la actividad minera para el Perú, con 2% de su PBI y la dinamización de la economía en la región y en el país, que beneficia directa e indirectamente a cuatro millones de personas.

“Las autoridades tienen que darse cuenta de que algo esta ocurriendo, si bien es cierto que no hemos logrado la formalizacion, no podemos hacerlo en 90 días. En lugar de formalizar se está promoviendo la ilegalidad, a partir del 21 de marzo, si no se deroga esta norma vamos a ser ilegales”, sostuvo.