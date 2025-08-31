Últimas Noticias
Mininter despliega resguardo policial tras amenazas contra periodista Manuel Calloquispe en Madre de Dios

El Comando Institucional de la PNP ordenó el despliegue de un equipo especializado encargado de garantizar la seguridad
Jair Zevallos Morón

A través de un comunicado, el Ministerio del Interior que se dispuso patrullaje permanente y acciones de inteligencia para identificar a los responsables de intimidaciones vinculadas a la minería ilegal.

Ante las amenazas de muerte recibidas por el periodista Manuel Calloquispe, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que ha dispuesto medidas inmediatas de protección a través de la Policía Nacional del Perú.

De acuerdo con el comunicado oficial, el Comando Institucional de la PNP ordenó el despliegue de un equipo especializado encargado de garantizar la seguridad del comunicador y de su familia, mediante patrullaje constante, visitas y contacto directo con el periodista.

Asimismo, la División de Investigación Criminal de la Región Policial Madre de Dios ejecuta diligencias para ubicar y capturar a los presuntos delincuentes vinculados a la minería ilegal, responsables de las intimidaciones.

Coordinación con el Minjus

Además, el Mininter precisó que existe una coordinación permanente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con la Prefectura Regional de Madre de Dios.

Ello, a fin de alcanzar una solución rápida y efectiva frente a este caso que ha generado preocupación en el gremio periodístico.

