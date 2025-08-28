Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Ministro del Interior rechaza "exageración" de Fiscalía en allanamientos: "Nadie va a querer sentarse en el Mininter o cualquier ministerio"

Carlos Malaver dice que Fiscalía
"Ya para qué me va a servir después de un mes, de 40, 50 días o tres meses, realizar una diligencia que en muchos casos ni siquiera va a tener provecho o resultados positivos", manifestó. | Fuente: RPP
Freddy Chávarry

por Freddy Chávarry

·

Un día después del allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, el ministro Carlos Malaver, cuestionó el uso "exagerado" de este mecanismo por parte del Ministerio Público.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Gobierno
00:00 · 09:05

Tras el reciente allanamiento a la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones que también involucrarían a Juan José Santiváñez, el ministro del Interior, Carlos Malaver, consideró que existe una "exageración" del Ministerio Público en la realización de estas intervenciones.

En diálogo con RPP, el titular del Mininter, si bien consideró que se deben realizar las investigaciones correspondientes; afirmó que estos mecanismos de allanamiento pierden importancia con el paso del tiempo.

"Como investigador policial que he sido, porque he sido procedente de la Policía de Investigaciones, ya para qué me va a servir después de un mes, de 40, 50 días o tres meses, realizar una diligencia que en muchos casos ni siquiera va a tener provecho o resultados positivos", manifestó.

Así, Malaver manifestó su "rechazo total a la exageración por parte del Ministerio Público en los allanamientos", no solo contra las autoridades del más alto nivel en nuestro país, sino también contra diversas autoridades del Estado. 

"Mañana o más tarde, nadie va a querer sentarse en el Ministerio del Interior o cualquier ministerio", agregó.

Vinculación de Juan José Santiváñez

En el documento que dispuso el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, se menciona al actual ministro de Justicia, Juan José Santivañez, como presunto líder de un grupo  que estaría integrado por personas de su confianza y servidores públicos, reclutados cuando Santiváñez se desempeñaba como titular del Interior.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Santiváñez habría formado "un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente, que de manera concertada y coordinada, se reparten roles para cometer delitos contra la administración pública (colusión simple, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, encubrimiento real agravado), en tanto en cuanto buscan obtener beneficios económicos".

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político

En las elecciones 2026, más de nueve mil candidatos competirán por un lugar en el nuevo Congreso. Pero la contienda más reñida será por llegar al Senado, la cámara alta que regresa luego de más de tres décadas. ¿Qué funciones tendrá y por qué será estratégico para los partidos asegurar presencia en este espacio?
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Carlos Malaver Ministerio del Interior

Más sobre Gobierno

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA