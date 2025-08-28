Ministro del Interior rechaza "exageración" de Fiscalía en allanamientos: "Nadie va a querer sentarse en el Mininter o cualquier ministerio"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras el reciente allanamiento a la residencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el marco de las investigaciones que también involucrarían a Juan José Santiváñez, el ministro del Interior, Carlos Malaver, consideró que existe una "exageración" del Ministerio Público en la realización de estas intervenciones.

En diálogo con RPP, el titular del Mininter, si bien consideró que se deben realizar las investigaciones correspondientes; afirmó que estos mecanismos de allanamiento pierden importancia con el paso del tiempo.

"Como investigador policial que he sido, porque he sido procedente de la Policía de Investigaciones, ya para qué me va a servir después de un mes, de 40, 50 días o tres meses, realizar una diligencia que en muchos casos ni siquiera va a tener provecho o resultados positivos", manifestó.

Así, Malaver manifestó su "rechazo total a la exageración por parte del Ministerio Público en los allanamientos", no solo contra las autoridades del más alto nivel en nuestro país, sino también contra diversas autoridades del Estado.

"Mañana o más tarde, nadie va a querer sentarse en el Ministerio del Interior o cualquier ministerio", agregó.

Vinculación de Juan José Santiváñez

En el documento que dispuso el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, se menciona al actual ministro de Justicia, Juan José Santivañez, como presunto líder de un grupo que estaría integrado por personas de su confianza y servidores públicos, reclutados cuando Santiváñez se desempeñaba como titular del Interior.

De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, Santiváñez habría formado "un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente, que de manera concertada y coordinada, se reparten roles para cometer delitos contra la administración pública (colusión simple, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, encubrimiento real agravado), en tanto en cuanto buscan obtener beneficios económicos".