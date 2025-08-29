Últimas Noticias
Organizaciones de prensa exigen protección para periodista amenazado tras denunciar mafias de minería ilegal en Madre de Dios

Periodista Manuel Calloquispe fue amenazado de muerte por una organización criminal vinculada a la minería ilegal.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Gremios periodísticos solicitaron al Estado medidas urgentes para garantizar la seguridad del periodista Manuel Calloquispe.

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) exigieron al Estado brindar garantías al periodista, Manuel Calloquispe, quien fue amenazado de muerte esta semana por una organización criminal vinculada a la minería ilegal en la región Madre de Dios.

En ese sentido, las organizaciones defensoras de la libertad de prensa solicitaron a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo que tomen contacto con el periodista y le otorguen protección.

Asimismo, señalaron que, pese a denuncias anteriores, Calloquispe no ha recibido la atención necesaria por parte de las autoridades.

“Su labor ha sido fundamental para descubrir las operaciones de mafias de minería ilegal en la selva peruana”, manifestaron estas entidades en un comunicado conjunto.  

El caso

Manuel Calloquispe recibió un mensaje de audio a través de WhatsApp, en el que un sujeto lo amenaza directamente, diciéndole: “Te voy a arrancar la cabeza”, “te voy a matar a tu hijo, a tu hermano”, y “no me estés publicando de La Pampa, periodista”.

Este hostigamiento se produjo inmediatamente después de que el hombre de prensa publicara información sobre las actividades de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, como ‘Los Guardianes de La Trocha’, que operan en La Pampa, una zona ubicada en la región de Madre de Dios.

“No es la primera vez que Calloquispe sufre represalias por su trabajo. En 2023, fue amenazado de muerte por más de 200 manifestantes que rodeaban su casa en Madre de Dios. Desde hace años, el periodista es corresponsal de los medios Inforegión, El Comercio y Latina”, indica el pronunciamiento.

La ANP, el CPP y el IPYS afirmaron que las amenazas contra periodistas se han incrementado en lo que va del año, y advirtieron que en al menos dos casos estos mensajes intimidantes terminaron “en lamentables asesinatos”.

Madre de Dios minería ilegal cpp anp ipys

