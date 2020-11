Delia Muñoz juró este jueves como nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos. | Fuente: Andina

La nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, consideró este jueves que las manifestaciones que se llevan a cabo en distintas ciudades del país en contra del gobierno de Manuel Merino "no son espontáneas".

"La población ha sido incentivada a salir a las calles. Se están utilizando argumentos constitucionales que no necesarimente van en la línea de lo que es lo adecuado", dijo en Conexión por RPP.

La ministra subrayó que "no subestima a nadie", pero que "no es una protesta espontánea, he visto que hay una incentivación, hay carteles, hay llamados". "He apreciado que hay propaganda abundante en las redes sociales", añadió.

No obstante, reconoció que los ciudadanos tienen "derecho a la protesta", por lo que hizo un llamado a que esta se realice de manera pacífica, "respetando la propiedad privada, sin incurrir en actos de vandalismo y recordando que estamos en estado de emergencia".

Liberación de Antauro Humala

La titular de Justicia también se pronunció sobre los rumores en torno a una posible liberación del encarcelado líder etnocacerista Antauro Humala, luego de que la bacanda de Unión por el Perú votara a favor de la vacancia presidencial, y precisó que no le ha llegado ningún pedido o expediente al respecto.

"Para ese tipo de situaciones, no solo la del señor Humala sino de cientos de personas, hay un trámite previsto a través de una dirección que ve el tema de las gracias presidenciales, que suele ser una decisión esencialmente política. Por mi parte, no tengo en este momento ningún procedimiento".



En el caso de que se presentara un pedido de esta naturaleza, la ministra señaló que "tendría que se discutido a nivel político". "Se conversará en su momento", agregó.

Asimismo, recordó que los indultos -que suponen el perdón de una pena- no proceden salvo en situaciones muy especiales de afectación grave de la vida de la persona, si estuviera en uno de los delitos restringidos.

En tanto que, señaló, las leyes de amnistía -que implica el perdón de un delito- están prohibidas en sistema interamericano. "Las leyes de amnistía, cuando las personas han cometido graves violaciones a los derechos funamentales, están proscritas. Forma parte de nuestra formación democrática", zanjó.