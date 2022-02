Alfonso Chávarry, titular del Ministerio del Interior. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el titular del Ministerio del Interior, Alfonso Chávarry, fue consultado sobre el estado actual de la Policía Nacional del Perú y su trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas.

“El objetivo que yo tengo es bajar al mínimo el alto índice delincuencial que hay y la lucha frontal contra la delincuencia. Para realizar las estrategias se tiene que realizar primero un diagnóstico y después confeccionar un plan. La estrategia no lo puedo decir a usted porque es el cómo. Si yo les digo los delincuentes van a saber”, dijo.

Por otro lado, con respecto al Estado de Emergencia en Lima y Callao, el ministro indicó que hay otros departamentos del Perú que también lo han solicitado. En esta línea, indicó que a su llegada a la institución existían muchos “descontentos”.

“En la Policía había una moral baja, había descontento porque la casa no estaba organizada, habían habido malos manejos. (…) yo me hice cargo de la cartera y por el amor y el cariño que le tengo a esta institución, que conozco todas sus problemáticas, he afrontado eso y lo primero que he hecho es levantar la moral a mi personal, no solamente con palabras, darles bienestar, que se les respeten sus derechos”, dijo.

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Con respecto a las acciones estratégicas que viene realizando la PNP, Chávarry señaló que existen actualmente tres líneas de trabajo de la institución policial.

“La primera la interna, que es hacia la institución policial, la hemos repotenciado y hemos dado una partida a la Dini a los servicios de inteligencia para que realicen una inteligencia operativa y esa información lo trasladen a nuestro personal policial para su trabajo. El segundo es reforzar las comisarías y se está incrementando con personal de las unidades administrativas. Tercero es la estrategia que tenemos en el campo: acá hay dos pilares fundamentales, uno es la prevención en cuanto a la línea de patrullaje integrado y el otro eje es las investigaciones, las capturas a través de las unidades especializadas de la PNP, llámese grupo Terna, Dirincri y todos ellos, que paralelamente están trabajando”, acotó.



Finalmente, al ser consultado sobre los índices de delincuencia, el ministro señaló que estos “están bajando”, por lo que la población debe tenerle fe a la Policía Nacional. “Ellos van a continuar con su trabajo. Algunos medios indican solo lo negativo”, acotó.



