¿El Gobierno de José Jerí adopta el modelo de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador? Ministro de Justicia responde

José Jerí supervisó el traslado de 45 internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad del penal Ancón 1. | Fuente: Presidencia / X (@nayibbukele)

La madrugada de este sábado, el presidente José Jerí, acompañado del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez; y el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes, supervisó el traslado de 45 internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad del penal Ancón 1.

Durante la ceremonia de inauguración del nuevo espacio del centro penitenciario, el titular del Minjus rechazó que el Gobierno de Jerí esté adoptando el modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador para combatir la ola de delincuencia que azota al país.

“[¿Se intenta emular el estilo de Bukele?] De ninguna manera, estas son medidas que se están adoptando y todo tiene una razón de ser, no es que nosotros estemos copiando algún estilo o medidas que se hagan en otros lugares, definitivamente no”, expresó en diálogo con los medios.

Asimismo, Martínez señaló que los reos trasladados al nuevo pabellón están vinculados con los delitos de extorsión, sicariato, homicidio calificado y secuestro. Además, precisó que entre ellos se encuentran Yojairo Arancibia Sevillano, alias ‘JJ’; y Adam Lucano Cotrina, conocido en el mundo del hampa como ‘El Jorobado’.

“Son los más peligrosos. […] Ahora van a estar en este pabellón de alta seguridad”, acotó. […] Lo que hemos hecho es adaptar un pabellón de este penal de Ancón 1 y denominarlo un pabellón de alta seguridad”, acotó.

¡Enfrentamos la criminalidad con acciones estratégicas!

El presidente José Jerí lideró el traslado de 45 internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad del penal Ancón I, en el amanecer del cuarto día de estado de emergencia.

Asimismo, para restablecer el… pic.twitter.com/G9zIcaUPU3 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 25, 2025

Las nuevas medidas de seguridad del pabellón

El titular del Minjus también explicó que el nuevo pabellón del centro penitenciario tiene capacidad para 168 internos, por lo que más reos serán trasladados a este espacio de forma “progresiva”.

En esa misma línea, Walter Martínez remarcó que los internos trasladados a este pabellón deberán cumplir medidas de seguridad adicionales, como usar un nuevo corte de cabello y uniforme; además se les reducirá el número de visitas y salidas de las celdas.

“[El uniforme] es una forma de dar orden, disciplina, autoridad, eso es lo que estamos buscando. Igual también se va a proceder a tomar otras medidas, por ejemplo, con el corte de cabello, que también tiene una razón de ser. ¿Por qué el corte de cabello? Porque a veces los internos pueden esconder cosas en el cabello. […] En cuanto a las visitas, los internos de este pabellón de alta seguridad solo van a tener la posibilidad de recibir visitas una vez cada 15 días. Las salidas de la celda solo van a tener dos horas de patio al día y tienen la prohibición de estar en los pasadizos o en otros lugares comunes. Sólo van a estar o en el patio o en su celda”, indicó.

Asimismo, el ministro de Justicia indicó que los internos no podrán tener objetos en sus celdas, como roperos o prendas de vestir; y tampoco podrán acceder a corriente eléctrica, ya que los enchufes estarán desconectados.

“Este pabellón no se está permitiendo que tengan objetos ni que tengan, por ejemplo, roperos, anaqueles, nada de eso. Es un pabellón que está limpio. Aquí se está implementando, como se va a hacer también en el resto de penales: el denominado apagón eléctrico. Sólo van a tener iluminación, nada más. No hay enchufes, no hay conexiones eléctricas. Es decir, los internos van a estar en un régimen en donde sólo van a tener la posibilidad de la salida. No van a tener posibilidad de tener ropa o ingresar a otro tipo de elementos que están definitivamente prohibidos en los establecimientos penitenciarios”, concluyó.