Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia [PERFIL]

Este jueves, Juan Manuel Cavero Solano juró como el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos tras la renuncia de Juan José Santiváñez al cargo.

Cavero Solano se desempeñaba como jefe del Gabinete de Asesores del Minjusdh antes de su nombramiento.

El nuevo ministro de Justicia es titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima, con estudios de Maestría en Gestión Pública de la Universidad el Pacífico.

Además, Cavero Solano cuenta con estudios de especialización en Gestión Municipal, Gestión Empresarial con Tecnología de Información, Business Intelligence, Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos y Derecho Administrativo.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado en los cargos de responsabilidad directiva en gestión pública como intendente nacional de Asesoría Legal Interna en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), gerente central de Asesoría Jurídica en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) y gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao.

También fue Subdirector de Sanciones en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Gerente de Supervisión y Fiscalización en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), Presidente del Consejo Directivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Especialista legal en Tributación Municipal en la Dirección General de Ingresos Públicos del MEF, entre otros cargos.