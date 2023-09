Minsa ante casos de EG.5: “Si la población es responsable y se vacuna no tenemos por qué tenerle miedo a esta variante”

Actualidad Declaraciones del ministro de Salud.

César Vásquez, ministro de Salud, instó de a la ciudadanía a vacunarse contra la COVID-19, luego de que se confirmaran dos casos en Perú de la variante EG.5 de esta enfermedad.

En declaraciones a La rotativa del aire- edición noche de RPP Noticias, el ministro indicó que esta nueva variante tiene el más alto índice de contagio; sin embargo, su nivel de letalidad es bajo para quienes están vacunados con todas las dosis.

“Si la población es responsable y se vacuna no tenemos por qué tenerle miedo a esta variante, porque se ha demostrado que su letalidad es baja en aquellos que están cubiertos con todas sus dosis de vacunas y que no tienen otras enfermedades y que no tienen otras enfermedades y no están dentro del grupo vulnerable”, manifestó.

Casos confirmados

Respecto de los casos confirmados con la variante EG.5, el titular del Minsa dijo que se trata de un hombre de 57 años y una mujer de 56 años en el distrito de La Molina, quienes presentan síntomas leves de la enfermedad y no requieren hospitalización, debido a que ambos cuentan con tres dosis de la vacuna.

“Afortunadamente tienen tres dosis de vacunas bivalentes y se encuentran en aislamiento domiciliario, debido a que los síntomas que presentan son leves y no requieren hospitalización”, señaló el ministro.

“Es una variante que se contagia, se disemina muy rápido, es de fácil contagio y lo bueno y lo que nos tranquiliza dentro de todo, es que no se ha demostrado que sea de mayor letalidad, de mayor gravedad que las otras variantes, muy por el contrario, en pacientes que están vacunados con todas sus dosis, la letalidad es muy baja”.

¿Dónde encontrar vacunas?

El ministro explicó también que las vacunas están en todos los centros y puestos de salud a nivel nacional, en hospitales y establecimientos del Ministerio de Salud o EsSalud. Asimismo, añadió que se va a priorizar la vacunación con la dosis bivalente.

“Tenemos las vacunas bivalentes a disposición de la población y aprovecho para exhortar desde el Ministerio de Salud a que acudan a vacunarse, que no esperemos a que esta variante nos dé y nos encuentre desprotegidos y terminemos con una cantidad enorme de pacientes que pueda terminar saturando y colapsando nuestro sistema”, manifestó.