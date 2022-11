Minsa ante incremento de casos de COVID-19: “Podría seguir y hacerse exponencial en las próximas semanas de no tomarse las medidas necesarias”

El Perú es uno de los países más afectados por la pandemia del nuevo coronavirus. | Fuente: Andina

Las regiones de Arequipa, Loreto, Cusco, Áncash e Ica, así como en las provincias de Lima Metropolitana y el Callao presentan un incremento de casos de COVID-19 al menos durante tres semanas consecutivas, por lo que el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica.



En una entrevista con el programa La rotativa del aire - edición noche de RPP, el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Alexis Holguín, dijo que el aumento de contagios “puede ser temporal” o “podría seguir y hacerse exponencial en las próximas semanas de no tomarse las medidas necesarias”.

El especialista precisó que no se ha registrado una subida en las hospitalizaciones; sin embargo, recordó que, cuando ocurre un brote o una ola pandémica, las personas con mayor exposición son las que trabajan o los jóvenes, quienes luego pueden contagiar a los adultos mayores, a los que tienen comorbilidades o a aquellos que no han completado su esquema de vacunación.

“Sea o no sea una quinta ola, la única forma de prevención son las mismas: nuevamente sus mascarillas, buscar espacios abiertos. Si de todas maneras me faltan mis dosis de vacuna, vacunarme para protegerme de enfermedad severa o cuadros graves”, explicó.

“La COVID no se ha ido”

Alexis Holguín dejó en claro que incluso si una persona se contagia de ómicron —considerada más virulenta, pero genera menos hospitalizaciones y muertes que las otras variantes— “sigue siendo una enfermedad severa, si yo no estoy vacunado”.

“Hasta el momento, no hemos tenido incremento de hospitalizaciones, solo de casos. Esto es lo que nos dice: no bajemos la guardia, estate atento, sigue usando tus medidas de protección. Si yo entro a un lugar cerrado con muchas personas no ventilado, uso mis mascarillas; si tengo síntomas respiratorios, uso mis mascarillas y acudo a un punto de diagnóstico. En nuestras redes del Minsa pueden encontrar cuáles son los puntos y los horarios de atención, son exámenes que los puedo tener gratuitamente y, en poco tiempo, tener mis resultados”, señaló.

“La COVID no se ha ido, eso lo sabíamos siempre, sigan protegiéndose, completen sus vacunas para evitar cuadros severos”, añadió el director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa.